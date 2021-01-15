Стало відомо, яку спадщину залишив Грачевський і кому вона може дістатися

Російський кінорежисер, творець "Єралашу" Борис Грачевський, який помер від коронавірусу 14 січня, залишив після себе значну спадщину. Так, близьким знаменитості належить поділити його заміський будинок, квартиру й інше.

Як повідомляє видання "Дни.ру", у Грачевського залишився особняк площею 300 квадратних метрів у закритому селищі недалеко від Москви вартістю 50 млн рублів (19 млн гривень – Ред). Уточнюється, що це що це був уже другий заміський будинок, який побудував режисер. Попередній він залишив першій дружині.

Також у режисера була трикімнатна квартира в центрі Москви вартістю 17 млн рублів (близько шести млн гривень – Ред).

Крім цього, у Грачевського залишилися авторські права на кіножурнал "Єралаш". Варто зазначити, що за трансляцію випусків на телебаченні режисер отримував великі гонорари.

За словами видання, через пів року рухоме і нерухоме майно Грачевського буде розділене. Серед претендентів – третя дружина Катерина Білоцерківська, 48-річний син Максим і 41-річна донька Ксенія від першого шлюбу, 9-річна донька Василина від другого і 9-місячний син Філіп від останніх стосунків. До речі, за інформацією юристів, вдові повинна відійти половина спадщини, а друга половина ділиться на три рівні частини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина померлого Грачевського Катерина Білоцерківська залишила зворушливе послання чоловікові через свою соцмережу. Вона присвятила йому теплі слова і заявила, що не хоче жити без нього.