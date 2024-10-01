Стало известно, какая болезнь мучила королеву Елизавету II перед смертью: дворец держал ее в тайне

Через два года после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, ушедшей в засветы 8 сентября 2022-го, стало известно, что за болезнь мучила Ее Величество. В Букингемском дворце держали недуг монархини в тайне, однако в своих мемуарах политик Борис Джонсон рассекретил: она страдала раком костей.

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Как сообщает издание Politico, это первый случай, когда британский чиновник, вероятно, раскрывает истинную причину ухода из жизни королевского лица. В официальных документах она была указана как "старость".

По словам политика, в последний раз он виделся с Елизаветой II за несколько дней до ее смерти. Тогда состояние монархини существенно ухудшилось, но она не теряла положительного настроения.

"Она казалась более бледной и сутулой, а на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций. Однако ее настроение совершенно не было испорчено болезнью. Время от времени в нашем разговоре она все еще мигала той большой белой улыбкой", – заметил бывший премьер-министр Великобритании.

В своих мемуарах Борис Джонсон признался: ему было известно, что монархиня страдает раком костей в течение года. По словам 60-летнего политика, в последние дни жизни Ее Величество чувствовало, что скоро отойдет в вечность.

"В течение лета она понимала, что уйдет в засветы, но была полна решимости держаться до последнего и выполнять свои обязанности", – рассказал чиновник.

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