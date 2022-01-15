Стало известно, как королевские семья отреагировала на секс-скандал принца Эндрю

Королевские инсайдеры рассказали, как прошел 90-минутный саммит, на котором принца Эндрю лишили всех титулов из-за обвинений в изнасиловании. По словам приближенных к Елизавете II, родные герцога Йоркского были взбешены и шокированы.

Об этом сообщило издание The Mirror. Напомним, что сын королевы Великобритании предстанет перед гражданским судом из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Источники сообщают, что внук Ее Величества принц Уильям был "страшно разъяренным" на дядю за то, что он опозорил королевскую семью. Такого же мнения придерживается и родной брат Эндрю – принц Чарльз, являющийся главным претендентом на трон.

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"Принц Уэльский и герцог Кембриджский полностью солидарны в своем мнении о том, что герцог Йоркский создал катастрофу", – сообщил инсайдер.

Решение о том, чтобы лишить принца Эндрю всех королевских почестей и титулов, было принято Елизаветой II и ее внуком. По словам информатора, они несколько часов обсуждали решение ситуации, прежде чем королева позвала сына на личный разговор.

Встреча прошла в формате с глазу на глаз, поэтому адвокат обвиняемого остался стоять возле припаркованного автомобиля, пишет The Mirror. Также сообщается, что герцог Йоркский был "шокирован" приговором матери.

Ее Величество объявила, что принц Эндрю больше не имеет права официально использовать королевские титулы и что Британия больше не будет его обеспечивать финансово. Однако, как мама, она согласилась с личного счета покрыть все юридические расходы герцога.

По данным источника, эта сумма составляет около 300 тысяч фунтов стерлингов (11,5 млн грн).

Напомним, что накануне в Британии разгорелся скандал из-за обвинения принца Эндрю в изнасиловании Вирджинии Джуффре, которое произошло много лет тому назад. Причиной послужило то, что федеральный судья Нью-Йорка не принял ходатайства сына королевы об отклонении иска.

Как сообщал OBOZREVATEL, под волну критики королевской семьи также попали Меган Маркл и принц Гарри. Их назвали "Сассекскими клоунами" и заявили, что они портят жизнь Елизавете II.

Также мы писали об истории Вирджинии, которую она рассказала в суде. По словам женщины, ее в 17-летнем возрасте неоднократно насиловали против воли.

Кратко о королевских лицах:

Елизавета II – правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций. Брак королевы и герцога Эдинбургского Филиппа стал самым длинным королевским браком в мировой истории. Он длился 73 года до смерти принца 9 апреля 2021 года.

Принц Эндрю, герцог Йоркский – 61-летний британский принц, вицеадмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9 место в порядке наследования британского престола.