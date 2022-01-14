Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали на фоне секс-скандала с сыном Елизаветы II

Катерина Малай
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Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали на фоне секс-скандала с сыном Елизаветы II

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри, комментируя секс-скандал с принцем Эндрю, обвиняемым в изнасиловании. Он назвал супругов "Сассекскими клоунами" и добавил, что они портят жизнь королеве.

Такое скандальное заявление редактор издания First News сделал на личной странице в Twitter, насчитывающей 8 млн читателей. В тексте 56-летний экс-ведущий "Доброе утро, Британия" также перечислил и другие испытания, которые Елизавете II пришлось пережить за последний год (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пирс раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри
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По словам разъяренного журналиста, ему очень жаль 95-летнюю королеву, ведь ее семья сейчас в центре мирового скандала. После того, как ей пришлось лишить родного сына всех титулов, Пирс вспомнил все невзгоды, которые сейчас переживает королева.

По словам разъяренного журналиста, ему очень жаль 95-летнюю королеву

"Мне очень жаль королеву. За последний год она потеряла любовь всей своей жизни, пережила проблемы, которые ей неоднократно устраивали клоуны Сассекса, и страдала от того, что, по-видимому, является кошмаром любой матери – из-за жалкого поведения Эндрю", – говорится в уведомлении.

Пирс сделал громкое заявление

Речь идет о скандальном интервью Меган и Гарри, которые в разговоре на шоу Опры обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и сделали несколько других громких заявлений.

"Ей 95, и она заслуживает гораздо лучшего", – добавил автор.

Пирс вспомнил скандальное интервью Меган и Гарри

Напомним, что накануне в Британии разгорелся скандал из-за обвинения принца Эндрю в изнасиловании Вирджинии Джуффре, которое произошло много лет тому назад. Причиной послужило то, что федеральный судья Нью-Йорка не принял ходатайства сына королевы об отклонении иска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизвета II вынуждена была в экстренном порядке лишить сына всех почетных званий.

Елизвета II вынуждена была в экстренном порядке лишить сына званий

Также мы писали об истории Вирджинии, которую она рассказала в суде. По словам женщины, ее в 17-летнем возрасте неоднократно насиловали против воли.

Кратко о королевских лицах:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – 61-летний британский принц, вицеадмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9 место в порядке наследования британского престола.

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем как принц Гарри.