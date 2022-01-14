Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали на фоне секс-скандала с сыном Елизаветы II

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри, комментируя секс-скандал с принцем Эндрю, обвиняемым в изнасиловании. Он назвал супругов "Сассекскими клоунами" и добавил, что они портят жизнь королеве.

Такое скандальное заявление редактор издания First News сделал на личной странице в Twitter, насчитывающей 8 млн читателей. В тексте 56-летний экс-ведущий "Доброе утро, Британия" также перечислил и другие испытания, которые Елизавете II пришлось пережить за последний год (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По словам разъяренного журналиста, ему очень жаль 95-летнюю королеву, ведь ее семья сейчас в центре мирового скандала. После того, как ей пришлось лишить родного сына всех титулов, Пирс вспомнил все невзгоды, которые сейчас переживает королева.

"Мне очень жаль королеву. За последний год она потеряла любовь всей своей жизни, пережила проблемы, которые ей неоднократно устраивали клоуны Сассекса, и страдала от того, что, по-видимому, является кошмаром любой матери – из-за жалкого поведения Эндрю", – говорится в уведомлении.

Речь идет о скандальном интервью Меган и Гарри, которые в разговоре на шоу Опры обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и сделали несколько других громких заявлений.

"Ей 95, и она заслуживает гораздо лучшего", – добавил автор.

Напомним, что накануне в Британии разгорелся скандал из-за обвинения принца Эндрю в изнасиловании Вирджинии Джуффре, которое произошло много лет тому назад. Причиной послужило то, что федеральный судья Нью-Йорка не принял ходатайства сына королевы об отклонении иска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизвета II вынуждена была в экстренном порядке лишить сына всех почетных званий.

Также мы писали об истории Вирджинии, которую она рассказала в суде. По словам женщины, ее в 17-летнем возрасте неоднократно насиловали против воли.

Кратко о королевских лицах:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – 61-летний британский принц, вицеадмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9 место в порядке наследования британского престола.

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем как принц Гарри.