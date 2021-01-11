Стало известно, как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине

В то время как многие украинские артисты жалуются на отмену концертов из-за пандемии, певица Тина Кароль нашла выход из ситуации. Звезда перепрофилировалась в бизнесвумен и зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров.

Об этом идет речь в программе-расследовании "Викриття" на телеканале KYIV. LIVE. Отмечается, что Кароль уже больше года является лицом масштабной рекламной кампании драгоценных украшений ювелирного бренда "Укрзолото". Как удалось выяснить журналистам, звезда с таким именем за долгоиграющую кампанию может запросить и 100 000, и 200 000 долларов (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль стала амбассадором украинского ювелирного бренда "Укрзолото" Instagram Тины Кароль

Певица зарабатывает и на малоизвестных марках одежды и аксессуаров. Журналисты нашли молодежный бренд, который разработал коллекцию шапок в коллаборации с артисткой. За такое сотрудничество Кароль может получать от 5000 долларов.

Тина Кароль Instagram Тины Кароль

Несмотря на это Тина Кароль еще и самостоятельно продает ряд товаров. Артистка начала заниматься торговлей три года назад, когда выпустила свою именную красную помаду. В прошлом году она представила еще и собственный парфюм, а вскоре, как раз в разгар локдауна, певица открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где среди ассортимента – шелковые платки, восковые свечи и даже защитные маски для лица.

Презентация первого аромата Тины Кароль Instagram Тины Кароль

Тина Кароль начала продавать свечи в виде себя Instagram Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль призвала артистов давать концерты онлайн. Также она объяснила, почему не пришла поддержать Олю Полякову, которая ранее устроила митинг под Кабинетом министров.