Стало відомо, як та скільки Тіна Кароль заробляє на карантині

У той час як багато українських артистів скаржаться на скасування концертів через пандемію, співачка Тіна Кароль знайшла вихід із ситуації. Зірка перепрофілювалася в бізнесвумен і заробляє на рекламі та продажу власних товарів.

Про це йдеться в програмі-розслідуванні "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE. Зазначається, що Кароль вже понад рік є обличчям масштабної рекламної кампанії дорогоцінних прикрас ювелірного бренду "Укрзолото". Як вдалося з'ясувати журналістам, зірка з таким ім'ям за довготривалу кампанію може запросити й 100 000, і 200 000 доларів (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль стала амбасадором українського ювелірного бренду "Укрзолото" Instagram Тіни Кароль

Співачка заробляє й на маловідомих марках одягу та аксесуарів. Журналісти знайшли молодіжний бренд, який створив колекцію шапок в колаборації з артисткою. За таке співробітництво Кароль може отримувати від 5000 доларів.

Тіна Кароль Instagram Тіни Кароль

Попри це Тіна Кароль ще й самостійно продає ряд товарів. Артистка почала займатися торгівлею три роки тому, коли випустила свою іменну червону помаду. Минулого року вона представила ще й власний парфум, а згодом, якраз у розпал локдаунц, співачка відкрила інтернет-магазин аксесуарів та взуття, де серед асортименту – шовкові хустки, воскові свічки й навіть захисні маски для обличчя.

Презентація першого аромату Тіни Кароль Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль почала продавати свічки у вигляді себе Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль закликала артистів давати концерти онлайн. Також вона пояснила, чому не прийшла підтримати Олю Полякову, яка раніше влаштувала мітинг під Кабінетом міністрів.