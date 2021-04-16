Стало известно, как Елизавета II готовится к похоронам своего мужа

Королева Великобритании Елизавета II мужественно держится, готовясь к похоронам своего мужа, принца Филиппа. Так, 16 апреля она должна подтвердить свой наряд для церемонии прощания и подстричься.

Об этом сообщает издание Mirror. По словам инсайдеров, королева планирует сокращенные проводы Филиппа. В сопровождении фрейлины она ненадолго остановится, чтобы посмотреть на гроб мужа в начале поминальной службы, которая пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Отмечается, что Елизавета II будет сидеть одна во время церемонии, также она все время будет носить маску. Ранее Букингемский дворец опубликовал список гостей на похоронах герцога Эдинбургского.

Архиепископ Кентерберийский, который возглавит отпевание принца Филиппа, выразил надежду, что Великобритания помолится за королеву во время похорон ее мужа.

"Нам действительно нужно избегать суждений по чему-либо внешнему. Она – королева, и будет вести себя на похоронах с необычайным достоинством и необычайной храбростью, которые ей присущи. И в то же время она прощается с тем, с кем была замужем 73 года", – добавил он.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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