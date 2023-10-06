Предлагаю разобрать феномен успеха артистов с украинским гражданством в стране-агрессоре.

С одной стороны, пропагандистская машина программирует россиян на тотальную ненависть ко всему украинскому, а с другой – мы видим сплошную похвалу медийных украинцев, которые остались в стране болот. Это объясняется тем, что кремлевский режим методом поощрения показывает "успешные кейсы". Выбираете сторону зла – получите все: вас любят, уважают, слушают. Формируется ширма "братских народов", позволяющая кремлю манипулировать этим и делать шаги для отбеливания кровавой репутации.

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Посмотрим на поведение звезд-предателей, как складывается их жизнь на чужбине.

Александр Ревва (Артур Пирожков) – лично для меня стало открытием, что он гражданин Украины, а сам родом из Донецка. Ревва надолго исчез из информационного пространства, выехал из России и выбрал позицию тотального молчания. В настоящее время пытается вернуться на российские телепроекты. До 2022 года входил в топ-5 самых популярных и дорогих артистов.

Anna Asti – 24 февраля 2022 года была в Киеве, затем в Черкассах, откуда родом, но по требованию мужа вместе с ним вернулась в Москву. Интересно то, что февраль стал для Асти судьбоносным. У нее получился дебютный сольный трек, получивший любовь слушателей, но до ниши суперзвезды было бы очень далеко, если бы не война. Светлана Лобода, являясь артистом номер один на россии, избрала поддержку Родины. Ниша освободилась, и именно Асти быстро переняла образ и звучание Лободы. Асти купается в лучах славы и востребованности. PS На днях болотные СМИ сообщили о получении певицей российского гражданства, но отказалась ли Анна от украинского паспорта, неизвестно.

Лолита Милявская – кремлевская путана украинского происхождения, отрабатывающая методичку кремля на максимум. С 2014 года утверждала, что войны на Донбассе нет, неизвестно, кто с кем и за что воюет. Сейчас все дошло до тотального абсурда. В интервью рассказывает, что в Украине вроде бы процветает нацизм, а мать Лолиты в центре столицы избили нацисты за русский язык. Чего только не сделаешь, чтобы не потерять благосклонность кремля. Из интересного – мама и дочь Лолиты первые месяцы вторжения находились в Киеве и не собирались уезжать, имея абсолютно проукраинские взгляды. Истерия Лолиты сделала свое дело – и семья воссоединилась с Лолитой совсем скоро на болотах.

Наташа Королева – моя отдельная "любовь". Постоянные сливы клубничных утех певицы с мужем могли бы уже давно занять свою нишу на сайтах для взрослых, но нет, Королева еще выступает на корпоративах для пенсионеров и верит в свою давно забытую популярность. Что Наталья, что ее Тарзан (честно говоря, дед-стриптизер сейчас выглядит как мой усталый ковер при входе в квартиру) высказываются в медиапространстве в поддержку россии. Ничего удивительного, просто "бизнес". Мои несколько саркастические описания этой парочки подводят к наблюдению, как уже сегодня мумифицированные и известные звезды убеждают себя в том, что интересны хотя бы кому-то. Мама Королевой наоборот поддерживает Украину и постоянно ссорится с парочкой клубничников.

В завершение поговорим о той, которая всю жизнь бежала к единственному нежному – Любовь Успенскую. Мало кто идентифицирует ее как украинку, но так – всю жизнь у певицы был именно украинский паспорт. Любовь можно отнести к категории "дерева любви" – мир во всем мире, любовь спас мир, артисты вне политики, ну и все нарративы, характерные хитроумным, прагматическим и холодным селебрити.

Всех предателей объединяет одно – жажда больших денег и подхалимство к путинскому режиму. Но путин не вечный, как и его режим. Мы еще обязательно увидим падение вышеперечисленных персон и всех избравших сторону зла.

Надеюсь, вам было интересно и полезно прочесть эту статью под любимую чашку кофе или чая. До встречи в понедельник.