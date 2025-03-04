Стали лучшими отчимами и мачехами: кто из украинских звезд воспитывает названных детей и как они ладят

Среди звезд украинского шоу-бизнеса есть немало личностей, которые стали образцовыми отчимами и мачехами. Знаменитости смогли легко найти общий язык с детьми своих любимых, даже несмотря на то, что у некоторых из них никогда не было биологических наследников.

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Так, например, Надя Дорофеева пытается посвящать как можно больше свободного времени потомкам своего мужа Миши Кацурина, а Арсен Мирзоян смог с легкостью установить крепкие и дружеские отношения со старшей дочерью Тони Матвиенко. Более подробно об взаимоотношениях отечественных артистов с названными детьми рассказали в проекте "Ближче до зірок".

Надя Дорофеева

После того как в 2022 году брак Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса дал трещину, знаменитости начали строить романтические отношения с другими. Роман разгорелся между артисткой и ресторатором Мишей Кацуриным, так что в 2023-м пара официально узаконила отношения. Тогда певица стала мачехой для двух детей избранника: 9-летней Александры и 3-летнего Ивана.

Звезда призналась, что смогла довольно легко найти общий язык с малышами, более того, нередко проводит выходные в их компании. Иногда наследники ресторатора даже ездят с Дорофеевой на репетиции.

"Я их очень люблю. Мы прекрасно проводим вместе время. Они очень спокойны и воспитаны", – высказалась исполнительница о детях Кацурина.

Надя Дорофеева также поделилась: она с любимым постоянно объясняют Александре и Ивану, что у них есть родная мама и папа, а артистка это еще один человек в жизни детей, который их сильно любит. Поэтому малыши называют ее "Надя".

Владимир Дантес

Похожая ситуация сложилась и у Владимира Дантеса. Он начал романтические отношения с бывшей женой Миши Кацурина – Дашей Кацуриной. Бизнесвумен часто рассказывает в сети, что артист стал очень хорошим отчимом для Александры и Ивана, ведь помогает ей ухаживать за детьми и воспитывать их.

Александр Пономарев

В 90-х годах сердце народного артиста Украины пленила музыкальная продюсер Елена Мозговая. Тогда деятельница культуры уже воспитывала свою дочь Зою, которой был всего 1 год. Пономарев смог заменить девочке биологического отца, так что даже во взрослом возрасте она называет его "папулик". Они выстроили довольно теплые отношения, несмотря на то, что продюсер и исполнитель больше не вместе.

Однако когда Зоя сделала каминг-аут и призналась, что имеет роман с бизнесвумен Юлией, Пономарев публично не поддержал дочь. Он отметил : "Я не хочу это комментировать сейчас. Мне эта история не очень комфортная. Пусть каждый выбирает свой путь, у каждого свой путь".

Арсен Мирзоян

Когда между Мирзояном и Тоней Матвиенко разгорелись романтические отношения, заслуженный артист Украины смог довольно легко поладить с дочерью возлюбленной – Ульяной. Они выстроили действительно доверительные взаимоотношения, а исполнитель даже получил от девушки интересное прозвище "отчим наш".

По словам Арсена Мирзояна, Ульяна может попросить у него совета, особенно по делам, касающимся ее партнера.

Александр Лещенко

Хореограф также может похвастаться отличными отношениями с сыном своей жены, танцовщицы Инны Верес – Арсением. Александр Лещенко появился в жизни мальчика еще тогда, когда он был в очень юном возрасте и фактически воспитал его. Арсению уже 20 лет, однако, несмотря на то, что ему уже не нужна опека названного отца, он нередко проводит вместе с ним время.

Андрей Федоров и Ярослава Гресь

Пара познакомилась еще 10 лет назад, и каждый из них уже имел наследников от предыдущих отношений. Общественная деятельница Ярослава Гресь воспитывала дочь Екатерину, а маркетолог Андрей Федоров – Ярину и Иванну. Хотя сначала супругов несколько пугала перспектива стать многодетными родителями в мгновение ока, они смогли преодолеть страхи и построить крепкую, любящую семью. А в 2016 году Ярослава Гресь родила от Андрея Федорова сына Луку.

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