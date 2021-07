Стали известны имена второй десятки звездных судей шоу 'Співають всі'

Не так давно стартовали съемки нового вокального шоу "Співають всі" на канале "Украина" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Ранее был опубликован список первых десяти звездных судей, а теперь стало известно, кто еще примет участие в шоу из украинских селебритис –GROSU, Артем Пивоваров, Анастасия Приходько, Арсен Мирзоян, Анна Тринчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE и LILU.

Всего в проекте примет участие сразу 100 знаменитостей, которые будут решать судьбы участников. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба талант-шоу (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я очень заинтригован и вдохновлен. Для меня это возможность раскрыть новые грани своего продюсерского начала, так как я работаю не только с топовыми, но и с молодыми начинающими артистами. Если повезет и "сойдутся звезды", кто знает, возможно я найду артиста, с которым мне захочется поработать над его первым материалом и альбомом после проекта. Как я уже неоднократно говорил в своих интервью, мы с командой планируем в будущем расширять горизонты нашего продакшна и находимся в поиске талантов", – поделился впечатлениями Артем Пивоваров.

В предвкушении творческой работы с начинающими артистами звезда украинского шоу-бизнеса, певица GROSU.

"Мне было бы безумно интересно заняться продюсированием и у меня есть несколько проектов в голове. Это абсолютно противоположны мне проекты", – поделилась артистка.

Певица Анастасия Приходько призналась, что на шоу будет строгой судьей.

"В первую очередь я буду обращать внимание на то, как человек исполняет песню, чувствует ли он ее и понимает ли он, о чем поет! Да, я очень строгая в этом плане, песня – это не просто три минуты, каждая песня – это история, и вставать просто так я не буду",– сообщила звезда.

Певица LILU рассказала, что ей сложно не оказать поддержку талантливым людям, а порой она готова поддержать участников даже за смелость появиться перед великой "сотней".

Анна Тринчер заявила, что прежде всего будет рассматривать человека, который выходит на сцену шоу, как артиста.

"Он должен быть мегахаризматичным, уметь приковать к себе внимание, одеваться и двигаться так, чтобы передать драматургию и настроение песни. У наших участников задача непростая – включить в эту эмоцию целых 100 музыкальных экспертов, передать заложенный смысл, удивить нас. Но артист становится живым именно тогда, когда весь зал и все люди, которые его слушают, максимально вникают и сопереживают вместе с ним", – комментировала артистка.

Певец Ivan NAVI уверяет – не каждый артист способен его зацепить, поэтому главное, на что он будет обращать внимание – харизма.

"Она может быть от природы, но также ее можно дорабатывать. Ведь каждый человек от рождения по-своему харизматичен – кто-то больше, кто меньше. И на это влияют различные факторы", – заявил знаменитость.

Для артиста KISHE не менее важна отдача артиста, его талант и честность. А вот самой сложной задачей он считает выбрать победителя из лучших. Но настоящим профессионалам, которые собрались на проекте – все по плечу.

Певица Наталка Карпа убеждена, что в подобных шоу может сработать только один из критерий – цепляет ли исполнитель или нет.

"Профессионал должен хорошо разбираться в вокале, постановке голоса, образе, подаче материала. Но, на мой взгляд, в подобных шоу срабатывает другой критерий – исполнитель или цепляет, или нет. Уже потом, когда участник спел, ты раскладываешь все по полочкам, но, если тебя зацепило и держит – надо голосовать!" – говорила артистка.

Арсен Мирзоян признался, что он ждет от выступлений участников эффекта "мурашек по телу".

"Главное, чтобы мурашки по телу бежали! А если это почувствую не только я, то открыто скажу: "Я хочу с тобой петь!" – признавался звезда.

Певец и композитор Vlad Darwin даже дал несколько советов участникам, которые помогут добиться успеха.

"Первое – наблюдайте за успешными и знаменитыми артистами. А второе – на сцене забывайте о себе, зарывайте свое эго, отдавайтесь музыке и наслаждайтесь! Летайте! Большого, высокого и красивого вам полета!" – сообщил знаменитость.

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в каждом эпизоде первым на сцене шоу "Співають всі" зрители увидят выступление одной яркой звезды отечественного шоубиза, и в каждом выпуске это будет новое имя.