Стала известна причина, почему Сердючка не выступает в России

Основатель музыкального фестиваля "Парус" в Дубае Евгений Морозов заявил, что отношения между Россией и Украиной повлияли на то, что звезда украинской поп-музыки Верка Сердючка перестала давать концерты в РФ.

Так, в ближайшее время артистка не собирается выступать в этой стране. По словам Морозова, Андрей Данилко молодец, так как находит возможность содержать свой коллектив. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".

Основатель "Паруса" отметил, что он не ярый поклонник творчества Сердючки, но ее команда выступает профессионально и весело.

Кроме того, Морозов сообщил, что знаменитость перестала давать концерты в России из-за отношения между этой страной и Украиной.

Мужчина добавил, что многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны. Одни по своим убеждениям, а другие – просто не хотят попадать под негативные комментарии.

Напомним, Андрей Данилко – украинский актер театра и кино, певец, композитор, автор песен, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Народный артист Украины. Наиболее известен как артист под женским именем Верка Сердючка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко опроверг информацию о своей элитной недвижимости в Киеве, которая ранее распространилась в сети.