Стала відома причина, чому Сердючка не виступає в Росії

Засновник музичного фестивалю "Парус" у Дубаї Євген Морозов заявив, що відносини між Росією та Україною вплинули на те, що зірка української поп-музики Вєрка Сердючка перестала давати концерти в РФ.

Так, найближчим часом артистка не збирається виступати в цій країні. За словами Морозова, Андрій Данилко молодець, так як знаходить можливість утримувати свій колектив. Про це він заявив в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Засновник "Паруса" зазначив, що він не затятий шанувальник творчості Сердючки, але її команда виступає професійно і весело.

Крім того, Морозов повідомив, що знаменитість перестала давати концерти в Росії через відносини між цією країною та Україною.

Чоловік додав, що багато українських музикантів менше стали виступати за межами своєї країни. Одні через свої переконання, а інші – просто не хочуть потрапляти під негативні коментарі.

Нагадаємо, Андрій Данилко – український актор театру і кіно, співак, композитор, автор пісень, гуморист-пародист, режисер, сценарист, продюсер і телеведучий. Народний артист України. Найбільш відомий як артист під жіночим ім'ям Вєрка Сердючка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український музикант і продюсер Андрій Данилко спростував інформацію про свою елітну нерухомість у Києві, яка раніше поширилася в мережі.