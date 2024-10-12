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Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Анастасия Какун
Люди
3 минуты
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Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Сегодня, 12 октября, звезде культового боевика "Росомаха", австралийскому актеру Хью Джекману исполнилось 56 лет. Сыграв главные роли во многих кассовых лентах, знаменитость не только стал обладателем престижных наград в индустрии кино, но и пленил сердца поклонников во всем мире.

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В 54 артист решил кардинально изменить личную жизнь, расставшись с актрисой Деборрой-Ли после 27 лет брака. Однако долго быть холостяком звезде не пришлось, он закрутил роман с бывшей коллегой. OBOZ.UA решил рассказать, кто пленил сердце актера и почему его приемные дети волнуются за него.

Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Разрыв отношений с Деборрой-Ли

В сентябре прошлого года Хью Джекман заявил о намерении разойтись со своей женой. Поскольку разница в возрасте между влюбленными составляет 13 лет, Деббора-Ли старше своего избранника, в долгосрочность их романа мало кто верил. В течение 27 лет знаменитости уверенно разрушали миф о том, что их отношения невозможны, однако недавно любовь дала трещину.

Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Супруги заявили, что у них начали появляться новые планы на жизнь, не совпадающие с видением партнера.

"Мы прожили вместе почти 3 десятилетия в прекрасном, полном любви браке. Сейчас наши пути расходятся, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наш индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим высоким приоритетом", – отметили бывшие любовники.

Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Почему приемные дети актера переживают за него

Несмотря на то, что решение о расторжении долговременного брака было принято без лишних скандалов, Хью Джекману было нелегко смириться с изменениями в жизни. Его приемные дети: Оскар Максимилиан и Ава Эллиот заметили, что состояние их отца довольно мрачное, что вызвало определенное волнение. Наследники знаменитости решили оцепить его любовью, чтобы помочь справиться со сложным периодом.

Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

"Они стали ближе, чем он мог себе представить. Он может довериться им, тогда как раньше он обращался к Дэб", – рассказал близкий друг знаменитости.

Дети актера создали план "спасти папу", основной идеей которого было проводить как можно больше времени с Хью Джекманом.

Кто пленил сердце знаменитости

Со временем звезда фильма "Дедпул и Росомаха" все же смогла смириться с разводом. Более того, актер уже открыл сердце для новой женщины. По словам источников, приближенный к артисту, он закрутил роман с бывшей коллегой, американской актрисой Саттон Фостер, которая до сих пор состоит в браке.

Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

В близком окружении звезд отметили, что селебрити впала в душу Хью Джекману чуть ли не с первых минут знакомства: "Он был в восторге от Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!"

Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Саттон Фостер известна аудитории по таким кинокартинам: "Инстинкт", "Это утро в Нью-Йорке" и "Элементарно".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Хью Джекман показал милый подарок от 7-летнего одессита-беженца, с которым познакомился весной.

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