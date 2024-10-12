Стал холостяком в 54 года: почему приемные дети Хью Джекмана волнуются за него и кто пленил сердце актера после 27-летнего брака

Сегодня, 12 октября, звезде культового боевика "Росомаха", австралийскому актеру Хью Джекману исполнилось 56 лет. Сыграв главные роли во многих кассовых лентах, знаменитость не только стал обладателем престижных наград в индустрии кино, но и пленил сердца поклонников во всем мире.

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В 54 артист решил кардинально изменить личную жизнь, расставшись с актрисой Деборрой-Ли после 27 лет брака. Однако долго быть холостяком звезде не пришлось, он закрутил роман с бывшей коллегой. OBOZ.UA решил рассказать, кто пленил сердце актера и почему его приемные дети волнуются за него.

Разрыв отношений с Деборрой-Ли

В сентябре прошлого года Хью Джекман заявил о намерении разойтись со своей женой. Поскольку разница в возрасте между влюбленными составляет 13 лет, Деббора-Ли старше своего избранника, в долгосрочность их романа мало кто верил. В течение 27 лет знаменитости уверенно разрушали миф о том, что их отношения невозможны, однако недавно любовь дала трещину.

Супруги заявили, что у них начали появляться новые планы на жизнь, не совпадающие с видением партнера.

"Мы прожили вместе почти 3 десятилетия в прекрасном, полном любви браке. Сейчас наши пути расходятся, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наш индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим высоким приоритетом", – отметили бывшие любовники.

Почему приемные дети актера переживают за него

Несмотря на то, что решение о расторжении долговременного брака было принято без лишних скандалов, Хью Джекману было нелегко смириться с изменениями в жизни. Его приемные дети: Оскар Максимилиан и Ава Эллиот заметили, что состояние их отца довольно мрачное, что вызвало определенное волнение. Наследники знаменитости решили оцепить его любовью, чтобы помочь справиться со сложным периодом.

"Они стали ближе, чем он мог себе представить. Он может довериться им, тогда как раньше он обращался к Дэб", – рассказал близкий друг знаменитости.

Дети актера создали план "спасти папу", основной идеей которого было проводить как можно больше времени с Хью Джекманом.

Кто пленил сердце знаменитости

Со временем звезда фильма "Дедпул и Росомаха" все же смогла смириться с разводом. Более того, актер уже открыл сердце для новой женщины. По словам источников, приближенный к артисту, он закрутил роман с бывшей коллегой, американской актрисой Саттон Фостер, которая до сих пор состоит в браке.

В близком окружении звезд отметили, что селебрити впала в душу Хью Джекману чуть ли не с первых минут знакомства: "Он был в восторге от Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!"

Саттон Фостер известна аудитории по таким кинокартинам: "Инстинкт", "Это утро в Нью-Йорке" и "Элементарно".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Хью Джекман показал милый подарок от 7-летнего одессита-беженца, с которым познакомился весной.

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