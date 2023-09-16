Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: почему в роман пары никто не верил и что стало причиной разрыва

Голливудский актер, "Росомаха" из "Людей Х" Хью Джекман заявил о намерении развестись с менее известной коллегой Деборрой-Ли. Пара прожила вместе 27 лет, хотя в их роман мало кто верил.

Актеры познакомились на съемках детективного сериала "Коррелли", когда ему было 26 лет, ей – 39. Экс-влюбленные с теплом вспоминают прожитые годы, пишет People (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам супругов, у каждого из них появились новые планы на жизнь, не совпавшие с намерениями партнера.

"Мы прожили вместе почти 3 десятилетия в прекрасном, полном любви браке. Сейчас наши пути расходятся, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наш индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим высоким приоритетом. Мы беремся за эту новую главу с благодарностью, любовью и добротой. Это единственное заявление, которое каждый из нас сделает", – написали 54-летний актер и его 67-летняя бывшая супруга.

Видео дня

Добавим, что в браке Деборра-Ли перенесла несколько выкидышей, после чего они с Джекманом усыновили двоих детей – сына Оскара Максимилиана и дочь Аву Эллиот. Сейчас им 23 и 18 лет.

Из-за большой разницы в возрасте в долгосрочность романа актеров мало кто верил. Звезду "Людей Х" называли мужчиной, который "сломал стереотипы", ведь возле успешного и атлетического актера фанаты ожидали увидеть как минимум модель.

Любопытно, что в союзе Джекмана и Деборры-Ли поклонником был именно мужчина. Хотя он считается и более успешным артистом сейчас, в свои 26 о юной звезде почти никто не знал, тогда как у 39-летней актрисы карьера уже сложилась. В одном из интервью "Росамаха" признался, что был фанатом своей будущей жены.

Секретом своего крепкого брака Хью Джекман считал правило не расставатся более чем на 2 недели, поэтому пара навещала друг друга даже на других уголках планеты.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 парах, которые наплевали на сплетни и осуждения, чтобы быть вместе. Эти мужчины доказали, что выбирали сердцем, не полагаясь на мнение других и стереотипы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!