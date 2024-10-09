'Ссора' Поляковой и Ефросининой: звезды впервые рассказали, почему на самом деле прекратили снимать 'Взрослых девочек'

Известная телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова впервые рассекретили, почему на самом деле перестали снимать свой проект "Взрослые девочки". Знаменитости объяснили: несмотря на то, что в сети появилось большое количество слухов об их серьезной ссоре, отношения между подругами не испортились, однако на определенном этапе шоу исчерпало себя.

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Об этом звезды рассказали в новом выпуске "Взрослых девочек". По мнению селебрити, сплетни о стычках между ними возникли из-за зависти их успеху и любви, которую они получают от аудитории.

"Разговоры о том, чтобы поставить "Взрослых девочек" на паузу лично я начала осенью 2023 года. Мы вышли в Zoom с твоей командой и я сказала, что мне кажется, что мы выдохлись. Твоя команда, в том числе и ты, сказали, что у нас еще куча тем. А мой аргумент о "выдохлись" был прежде всего относительно тем. Все нетленное мы уже развернули. То, что меня больше всего смущало, мы по 5-6 раз рассказали", – объяснила Маша Ефросинина.

Телеведущая добавила, что кроме проблем с материалами для разговора, моральное состояние как аудитории, так и самих звезд значительно ухудшилось. 45-летняя знаменитость отметила, что не была готова создавать искусственный образ "веселого человека", чтобы снять новый выпуск.

"Я считаю, что "Взрослые девочки" должны были вынести эту паузу, чтобы каждая из нас наполнилась для нового рывка или для чего-то более свежего", – сказала ведущая.

Со своей стороны Оля Полякова отметила, что согласна с позицией коллеги. Однако, по мнению певицы, они могли бы отбросить определенные сомнения и продолжать съемку шоу, даже несколько изменив формат.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики.

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