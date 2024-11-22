Срезала волосы и впервые за 22 года съела мясо: как выглядит сейчас Катя Чили и почему считает, что ее сын выбрал себе имя в утробе

Украинская певица Катя Чили, которая была звездой отечественного шоу-бизнеса в 90-х и начале нулевых, после длительного исчезновения с публичного пространства заговорила об изменениях, которые произошли в ее жизни. Она срезала свои длинные волосы и впервые решила съесть мясо.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью на YouTube-канале KyivFM. По словам артистки, после долгого перерыва она решила снова вернуться в музыкальную индустрию.

"После всех событий я пришла к выводу, что мой самый главный функционал – это голос. Сколько бы я не перекладывала ответственность или не делила умениями с другими, есть некоторые вещи, которые хочу воплотить сама. Не то, что их никто другой не сделает, но если это буду я, то буду довольна. В прошлом декабре я перекрыла все свои работы только для того, чтобы заняться музыкой", – поделилась певица.

Катя Чили призналась, что начала вновь обнародовать свои творческие наработки только в январе этого года. Артистка пережила жизненный кризис, по окончании которого отважилась на кардинальные изменения. Она коротко обрезала волосы и впервые нарушила принцип, которого придерживалась 22 года.

"С 2002-го я не употребляла мясо и алкоголь. В январе я шла мимо базара и купила петуха. С каким-то эстетическим удовольствием я его сама разобрала, купила красное вино. Я съела всего петуха и запила вином. На следующее утро я начала публиковать музыку", – со слезами на глазах сказала исполнительница.

Почему артистка считает, что ее сын избрал себе имя в утробе

По словам Кати Чили, несмотря на то, что она нарушила свой принцип, ее сын Святозар до сих пор не употребляет мясные продукты. Артистка поделилась, что имела сильную связь с потомком, когда он был еще у нее в животе. Кстати именно тогда певица почувствовала, что малыш сам выбрал себе имя.

"На втором месяце беременности у меня было ощущение, что я просто начала общаться со Святозаром. По мере того, как он рос в животе, я обращалась к нему: маленький, кроха, малыш и так далее. А на восьмом месяце у меня возник кризис и я обратилась за помощью к своему сыну, который был внутри меня. Конечно же просят о помощи не у малыша. Я обратилась к чему-то великому, не имеющему ни начала, ни конца. На тот момент для меня большим потрясением было то, что я бессознательно обратилась к Святозару. После этого у меня не было ни сомнений, ни выбора. Я знала, что пришел Святозар", – рассказала исполнительница.

Как пояснила Катя Чили, она годами не ведет социальные сети и не дает интервью, поскольку считает, что ей просто нечего сказать.

Напомним, сын исполнительницы родился в 2013 году в браке с музыкантом Алексеем Боголюбовым. Правда, сразу после появления потомка супруги разорвали отношения. Катя Чили неоднократно говорила, что Святозар "держит ее на этой земле" и очень вдохновляет. Во время воспитания отпрыска в карьере звезды возникал не один громкий эпизод. Она не стеснялась кормить мальчика грудью во время интервью или выступлений, даже когда ему исполнилось 4 года.

Подробнее о жизни и творческой карьере исполнительницы читайте в нашем материале.

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