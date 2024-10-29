Алексею Горбунову – 63: где сейчас и чем занимается актер, отказавшийся от успешной карьеры в России 10 лет назад

Сегодня, 29 октября, украинский актер Алексей Горбунов отмечает 63-летие. Талант киевлянина был задокументирован в сотнях фильмов, большая часть которых относилась и к российскому кинематографу. Однако после начала войны на Донбассе в 2014 году украинец оставил успешную карьеру в РФ, отказавшись от контрактов.

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В 2024 году Горбунов рассказал в студии "Подкаста Фонтан" о том, как ему далось решение покинуть Россию. По словам артиста, тогда он ушел с российских экранов, где его привыкли видеть в главных ролях. Вместо этого он присоединился к группе "Грусть пилота". Тогда музыканты выступали для украинских военных, пострадавших в результате боевых действий.

"А тут мы реально уже видим пацанов, Иловайск. Что такое Харьковский госпиталь, пацаны, которые первые ушли добровольцами. Что такое Днепр, Мечникова", – вспоминает актер. Тогда на звонки московских агентов Горбунов уверял, что они даже не представляют, что происходит на фронте. "Когда я после госпиталя с этими пацанами, когда я молодых увидел без рук, без ног, – продолжил звезда. – Мы киборгов всех знаем, мы с ними всеми общались, начиная с госпиталей".

Бывшие коллеги говорили Горбунову, что в Киеве он не добьется такого успеха, как в Москве, однако украинец увидел "другую картину". "Меня спасло в это время то, что группа была "Грусть пилота". Мы взяли гитары и просто тупо начали ездить к пацанам в ВСУ и по госпиталам. И все", – поделился Горбунов.

В феврале 2024 года в интервью для настоящее время актер признался, как переживает полномасштабную войну в Украине. Тогда он сравнил ситуацию на Родине с разбитым сердцем. "Ну, как все люди переживают разорванное сердце? Опустошение, горе, потери, – объяснил звезда. – Как нормальный человек, он не может спокойно к этому относиться, причем неважно, где ты находишься – за границей, в Киеве, либо в Одессе, либо во Львове или Харькове. Это боль, которая все время с тобой".

Пока артист продолжает гастролировать с коллективом, в частности дает концерты и за рубежом. Горбунова можно увидеть на сцене театра и в видеороликах отечественных блогеров Optimus Gang. Актер делится моментами из жизни на своей странице в Instagram, где заметно, что знаменитость нередко посещает Варшаву.

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