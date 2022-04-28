Сработала актерская интуиция: Витовская заявила, что знала о вторжении России и готовилась к войне

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, что заранее предполагала полномасштабное вторжение РФ в Украину и готовилась к нему. По ее словам, особенно остро она начала ожидать войны в конце 2021 – начале 2022 года.

"Ощущала, что скоро все начнется. Называли разные даты, но я думала, что все произойдет 23 февраля, в день советской армии. Тогда россияне могли начать наступление, чтобы 9 мая, как это уже подтверждают, праздновать определенную победу", – сказала Витовская в интервью "Новому каналу".

Актриса отмечает, что даже прошла однодневные курсы в "Женском Дозоре" – "Военные действия в городах", чтобы быть готовой к войне. Уже накануне вторжения у нее были недобрые ощущения и она уехала с премьеры одного из фильмов в кинотеатре.

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"Возможно, это была актерская интуиция, потому что что-то мозолило внутри. Когда в 5 утра 24 числа позвонили знакомые и сказали, что слышат взрывы, поняла, что совершенно растеряна. Вроде бы и готовилась к войне, но не была готова", – добавила Витовская.

Звезда указала, что после вторжения россиян хотела остаться в Киеве и помогать другим, однако поняла через несколько дней, что нужно позаботиться о безопасности своего сына Ореста.

"Мы живем на 18-м этаже на достаточно открытом пространстве – опасно. Трудно было спускаться в подвал без лифта при каждой воздушной тревоге. Приняли решение ехать, когда Житомирская трасса уже была закрыта" – вспоминает она.

Актриса поделилась, что тогда отправилась югом Киевской области через села, благодаря чему смогла уехать.

"Хотели оставить ребенка у родителей, а сами вернуться поездом в Киев. Муж вернулся, а я осталась, приобщившись к помощи здесь", – сказала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витовская рассказывала, почему россияне и украинцы в ближайшее время не помирятся. Даже украинские дети, которые не общаются о войне, – видят все вокруг и знают, кто это сделал