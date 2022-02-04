Spice Girls снова распались. Стало известно о дальнейших планах участниц легендарной группы

Известная во всем мире британская поп-группа Spice Girls, танцевальные песни которых были самыми популярными в 90-х, вновь распались. Коллектив еще в 2018 году воссоединился для мирового турне, но теперь планы относительно будущих выступлений были отложены, из-за распада.

Соответствующую информацию опубликовало издание The Sun, ссылаясь на собственные источники. "Все шло блестяще, пока коронавирус не "убил" импульс. Теперь это снова случилось. В повестке дня ничего нет, и они сосредоточены на своих делах", – сказал инсайдер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что в феврале 2018 года стало известно, что группа воссоединилась и даст несколько концертов в Великобритании и США, однако без участия одной солистки ­– Виктории Бекхэм, которая отказалась присоединиться из-за бизнеса.

Видео дня

Коллектив отправился на гастроли. Первый концерт стартовал в Кроук Парк в Дублине, Ирландия 24 мая 2019 года, после были города в Европе, а завершился тремя концертами на лондонском стадионе "Уэмбли", Англия. За 2019 год тур собрал 700 000 фанатов на 13 концертах и благодаря выступлениям было заработано около 11 миллионов долларов.

Участницы группы размышляли о последующих концертах в Австралии, после успешного тура по Европе, а также анонсировали анимационный фильм. Они должны были озвучивать персонажей супергероев, поскольку они поклялись возродить движение Girl Power.

"Девочкам понравилось возвращаться на сцену, и это возродило их любовь к выступлениям. Но несколько лет изоляции и все отвернулись от группы в пользу других проектов", – сказал инсайдер.

Он отметил, что перед тем, как группа распалась, певицы в последний раз встречались в ноябре прошлого года в лондонском отеле.

По словам инсайдера Джери Холлиуэлл говорит о новых телевизионных проектах, Эмма Бантон работает на телевидении и радио, а Мелани Си и Мелани Браун сосредоточены на своих собственных делах.

Коротко о группе:

Spice Girls – британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Дебютный сингл вышел в 1996 году.

Коротко о знаменитостях:

Джери Холлиуэлл – 49-летняя британская певица, автор песен и детская писательница. Стала известной в середине 1990-х годов как участница женской поп-группы Spice Girls.

Эмма Бантон – 46-летняя британская певица, актриса, автор песен и телеведущая. Наиболее известна как участница женской поп-группы Spice Girls под псевдонимом "Бейби Спайс".

Мелани Си – 48-летняя британская певица, автор песен. Наиболее известна как участница девичьей группы Spice Girls, где выступала под псевдонимом "Sporty Spice".

Мелани Браун – 46-летняя британская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Наиболее известна как Mel B и Scary Spice из группы Spice Girls.

Виктория Бекхэм – 47-летняя британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица группы Spice Girls Мелани Браун заявила, что у нее был секс с коллегой по коллективу Джери Холливэлл. По ее словам это произошло всего один раз.