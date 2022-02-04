Spice Girls снова распались. Стало известно о дальнейших планах участниц легендарной группы
Известная во всем мире британская поп-группа Spice Girls, танцевальные песни которых были самыми популярными в 90-х, вновь распались. Коллектив еще в 2018 году воссоединился для мирового турне, но теперь планы относительно будущих выступлений были отложены, из-за распада.
Соответствующую информацию опубликовало издание The Sun, ссылаясь на собственные источники. "Все шло блестяще, пока коронавирус не "убил" импульс. Теперь это снова случилось. В повестке дня ничего нет, и они сосредоточены на своих делах", – сказал инсайдер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Напомним, что в феврале 2018 года стало известно, что группа воссоединилась и даст несколько концертов в Великобритании и США, однако без участия одной солистки – Виктории Бекхэм, которая отказалась присоединиться из-за бизнеса.
Коллектив отправился на гастроли. Первый концерт стартовал в Кроук Парк в Дублине, Ирландия 24 мая 2019 года, после были города в Европе, а завершился тремя концертами на лондонском стадионе "Уэмбли", Англия. За 2019 год тур собрал 700 000 фанатов на 13 концертах и благодаря выступлениям было заработано около 11 миллионов долларов.
Участницы группы размышляли о последующих концертах в Австралии, после успешного тура по Европе, а также анонсировали анимационный фильм. Они должны были озвучивать персонажей супергероев, поскольку они поклялись возродить движение Girl Power.
"Девочкам понравилось возвращаться на сцену, и это возродило их любовь к выступлениям. Но несколько лет изоляции и все отвернулись от группы в пользу других проектов", – сказал инсайдер.
Он отметил, что перед тем, как группа распалась, певицы в последний раз встречались в ноябре прошлого года в лондонском отеле.
По словам инсайдера Джери Холлиуэлл говорит о новых телевизионных проектах, Эмма Бантон работает на телевидении и радио, а Мелани Си и Мелани Браун сосредоточены на своих собственных делах.
Коротко о группе:
Spice Girls – британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Дебютный сингл вышел в 1996 году.
Коротко о знаменитостях:
Джери Холлиуэлл – 49-летняя британская певица, автор песен и детская писательница. Стала известной в середине 1990-х годов как участница женской поп-группы Spice Girls.
Эмма Бантон – 46-летняя британская певица, актриса, автор песен и телеведущая. Наиболее известна как участница женской поп-группы Spice Girls под псевдонимом "Бейби Спайс".
Мелани Си – 48-летняя британская певица, автор песен. Наиболее известна как участница девичьей группы Spice Girls, где выступала под псевдонимом "Sporty Spice".
Мелани Браун – 46-летняя британская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Наиболее известна как Mel B и Scary Spice из группы Spice Girls.
Виктория Бекхэм – 47-летняя британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица группы Spice Girls Мелани Браун заявила, что у нее был секс с коллегой по коллективу Джери Холливэлл. По ее словам это произошло всего один раз.