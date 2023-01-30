Spice Girls могут воссоединиться ради концерта в честь коронации Чарльза ІІІ: будет даже Виктория Бекхэм

Известная во всем мире британская поп-группа Spice Girls, танцевальные песни которой были самыми популярными в 90-х, может вновь воссоединиться ради короля Великобритании Чарльза ІІІ. Дело в том, что в мае этого года планируется трехдневная торжественная коронация сына покойной Елизаветы ІІ, которая включает в себя праздничный концерт. Именно там должен выступить коллектив.

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На сцену выйдут все участницы группы. В том числе и Виктория Бекхэм. Об этом пишет Daily Mail.

Последний раз Бекхэм выступала в составе Spice Girls больше десяти лет назад – на закрытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012-м.

"Королевские организаторы одержимы возможностью воссоединить группу. Spice Girls серьезно думают о том, чтобы выйти на сцену полным составом ради такого исторического события. Коронация – такое же событие, как и Олимпиада", – передал журналистам инсайдер.

Отметим, Spice Girls после официального распада группы в 2001 году неоднократно воссоединялись в составе из четырех человек: Мелани Браун, Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Халлиуэлл. А вот Виктория Бекхэм редко соглашалась спеть с бывшими коллегами по группе, хотя отношения между участницами сохранились дружеские.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Чарльз III посетил город Абердин в Шотландии, где проживают сотни семей из Афганистана, Сирии и Украины. Монарх встретился с украинскими беженцами и лично поговорил с ними о ситуации в стране, охваченной войной.

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