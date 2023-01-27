''Спасибо за поздравления'': Ефросинина отреагировала на статус террористки в РФ

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина попала в список террористов и экстремистов РФ. Новый статус, как можно было догадаться, ничуть не огорчил звезду. Напротив, она обрадовалась "повышению" и призналась, что получила большое количество поздравлений от своих поклонников и коллег.

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Реакцией на решение Росфинмониторинга, на сайте которого и появилось решение про внесение украинской ведущей в перечень террористов, Ефросинина поделилась в своих InstaStories.

"Друзья, новости вижу! Все вижу! Спасибо за поздравления – их больше, чем в день рождения! Слава Украине", – написала знаменитость под скриншотом из соответствующей новости.

Кроме того, Ефросинина с юмором назвала россиян "котиками", поскольку те в "досье" на "террористку" родом из Керчи указали, что Крым – это Украина.

"Не, ну котики! Ну правильно же все пишут, когда хотят: Керчь – Украина", – прокомментировала теледива.

Напомним, Ефросинина попала в список террористов и экстремистов РФ. Кроме того, карточка звезды, которая активно рассказывает мировой общественности правду о преступлениях российских оккупантов в Украине, появилась в базе розыска МВД России. По какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается ведущая – не уточняется.

Ранее OBOZREVATEL писал, что служба мужа телезвезды Тимура Хромаева в ВСУ не дает покоя кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который попытался оболгать и унизить украинца. Маша Ефросинина вступилась за супруга.

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