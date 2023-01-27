Маша Ефросинина попала в реестр террористов России и была объявлена в федеральный розыск

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина попала в список террористов и экстремистов РФ. Кроме того, карточка звезды, которая активно рассказывает мировой общественности правду о преступлениях российских оккупантов в Украине, появилась в базе розыска МВД России.

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По какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается Ефросинина – не уточняется. В перечень террористов ведущую внес Росфинмониторинг, что можно увидеть на сайте ведомства.

Список находится в разделе "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

"Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", – указано на сайте.

В списке фигурирует еще 11 человек.

Очевидно, россиянам не нравится, что ведущая довольно резко, но вместе с тем правдиво высказывается о терроризме РФ в Украине. Сама Ефросинина пока на новый "статус" не отреагировала.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина эмоционально прокомментировала ситуацию с Таисией Повалий, которая в новогоднюю ночь развлекала россиян песней "Червона рута". Ведущая заявила, что ее тошнило во время просмотра.

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