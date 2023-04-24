Спасение от морщин? Женщина показала доступную всем альтернативу ботоксу и покорила сеть: видео стало вирусным

25-летняя блогер по имени Валери из Канады стала популярной в сети благодаря своему необычному и, как утверждает сама девушка, крайне эффективному методу борьбы с морщинами. Она использует тейпы – скотч для тела. Наклеивая его на определенные участки лица на ночь, Валери получает идеально подтянутое лицо на утро без единой нежелательной складочки.

Видео дня

Своим трюком блогер поделилась в TikTok, после чего стала очень популярной. Видео посмотрело больше 2,5 миллионов человек, оценив его лайками и комментариями. Свой отзыв оставила даже известная американская актриса и модель, бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс. Она заверила, что и сама использует тейпы вместо "уколов красоты", чтобы бороться с морщинами.

Валери же открыла для себя этот метод совершенно случайно. Девушку жутко раздражали ее ассиметричные брови, так что она решила "подровнять" их с помощью скотча.

"Я начала приклеивать ленту к бровям, чтобы приподнять их, а затем закрепила другой кусок ленты горизонтально на лбу... Я оставляла это на ночь", – рассказала блогер.

И, как вы могли догадаться, со временем это дало свои плоды. Брови девушки после нескольких таких "процедур" стали более ассиметричными, как она и хотела.

"Если вы думаете, что я выгляжу сумасшедшей, то это потому, что я и есть сумасшедшая. Я уже давно заклеиваю свое лицо скотчем, и это действительно работает, и мне это нравится", – прокомментировала канадка.

Валери утверждает, что это помогает избежать морщин, которые образуются из-за "потягивания" лица во время сна. Раньше у девушки была тонкая линия на лбу, но с тех пор, как она использует этот метод, морщин в этой области нет. Затем блогер начала наклеивать ленты вокруг рта, чтобы противостоять "очень заметным" линиям улыбки, которые она "любит", но не хочет, чтобы они были "слишком резкими".

Валери на этом не остановилась и решила обклеивать тейпами нос, что в итоге, как говорит девушка, делает его меньше, убирая отечность.

На утро блогер видит, как сильно преображается ее лицо – оно выглядит молодым и подтянутым.

"Обычно мои линии улыбки так заметны, но сейчас их даже не видно. И я просыпаюсь с очень тонким носом, что мне очень нравится", – восхищается Валери.

Однако она предупредила красавиц с чувствительной кожей, чтобы они были осторожны во время съема тейпов с лица, ведь это может вызвать раздражение. Чтобы избежать его, блогер посоветовала использовать масло.

Модель Джулия Фокс оставила под этим видео комментарий: "Омг, я думала, что я единственная, кто это делает". А другие интернет-пользователи, которые уже успели проверить лайфхак с тейпами на себе, заверили, что он действительно работает и может считаться доступной всем альтернативой ботоксу.

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