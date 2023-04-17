Женщина не пользовалась шампунем шесть лет и показала, что произошло с ее волосами. Фото

28-летняя американская блогерша Лаура Эшли хвастается, что незнакомцы часто делают комплименты ее волосам, обращая внимание на густоту, длину и красоту ее локонов. Но когда люди узнают, в чем секрет такой шевелюры, то их это повергает в шок. Оказывается, американка не пользуется шампунем. Она не мыла голову с косметическими средствами уже шесть лет!

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Эшли называет себя приверженцем метода no-poo. Она отказалась от ежедневной гигиенической процедуры, а вместо этого предпочитает более естественный подход. Результатами шестилетнего "воздержания" от шампуня она поделилась у себя в TikTok.

Девушка просто расчесывает волосы, а затем ополаскивает их водой. Некоторые интернет-пользователи, а также люди из близкого окружения Лауры считают такой метод неприемлемым и настоятельно рекомендуют блогерше вернуться к использованию шампуня.

Однако сама Эшли категорически не согласна с любыми замечаниями в адрес своего выбора. Она утверждает, что за последние шесть лет ее волосы стали более здоровыми, густыми и шелковистыми. Ко всем критиками блогерша испытывает только благодарность, ведь говорит, что те привлекают внимание к ее персоне, блогу, а следовательно и методу мытья головы.

Более того, американка убеждает, что ее волосы не выглядят жирными, как многие думают, слыша об отказе от шампуня.

"Меня часто останавливают, когда люди говорят: "Боже мой, у тебя такие красивые волосы". Я отвечаю: "Я просто пользуюсь водой". Я делаю маску для волос раз в неделю. Волосы все равно мою, просто не используют шампунь или кондиционер. Так что это не значит, что я ничего не наношу на волосы, это большое заблуждение... Если люди хотят прокомментировать, что я выгляжу затхлой или липкой, то, конечно, делайте это. Потому что у каждого свое мнение о волосах, так что все равно. Мне никогда не говорили, что от меня воняет", – делилась Лаура в своем блоге.

Шесть лет назад метод no-poo казался Эшли забавным экспериментом, присоидениться к которому она пожелала.

Она рассказывает, что ранее ежедневно тратила на укладку волос около 40 минут, портила их различными плойками и утюжками, чтобы достичь желаемого результата, а теперь якобы локоны выглядят нужным образом сразу после подъема с кровати.

"Сейчас мои волосы выглядят намного здоровее. Раньше они были прямыми, и я постоянно использовала утюжек или фен и утяжеляла их средствами. Теперь я от всего этого избавилась, у меня появились кудри. Это здорово – я просыпаюсь, просто принимаю душ и мне нравится", – прокомментировала блогерша.

Сначала Эшли использовала смесь пищевой соды и уксуса как полностью натуральный продукт для мытья волос. Однако со временем она отказалась и от этих средств, а для поддержания свежести волос использует расческу, воду и немного масла для массажа кончиков.

"Я перестала пользоваться шампунем из магазина, потому что в него добавляют так много всего. Если я не могу его произнести или не знаю, что это такое, я стараюсь держаться от него подальше. Не может быть, чтобы мы жили все это время на протяжении всей истории и вдруг всем понадобился корпоративный шампунь с 50 ингредиентами в составе", – размышляет девушка.

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