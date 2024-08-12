Спартак Суббота, защищающий русских и русский язык, уехал в Испанию как украинский беженец, – блогер

Скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота, горячо защищающий русских и русский язык, ведь родился в Хабаровске, РФ, уехал за границу как беженец из Украины. Сейчас он живет в Испании, а именно в Барселоне.

Видео дня

Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов в Telegram со ссылкой на собственные анонимные источники. Он отметил, что Суббота заплатил пограничникам взятку, поэтому смог попасть в другую страну. В частности, блогер также прикрепил фото загранпаспорта псевдопсихотерапевта.

"Любитель "русского мира" и всего русского Спартак Суббота все же на днях незаконно выехал из Украины, заплатив пограничникам взятку. Сейчас он находится со своей женой в Барселоне. Эта паскуда, которая унижает украинский язык, культуру, восхищается "силой Путина" будет получать документы как украинский беженец. Понимаете сюр ситуации? Человек, который ненавидит Украину, будет получать льготы именно как украинец", – отметил Богдан Беспалов.

Вероятно, пересек границу Спартак Суббота в Винницкой области и попал в Молдову. 28 июля в Telegram-канале "Гувернантка" опубликовали доказательства того, что "психотерапевт" был со своей женой в приграничном городе Могилев-Подольский.

"Недолго пришлось ждать даже внешнего подтверждения попытки побега Спартака Субботы за пределы Украины. Его тупенькая жена [Елизавета Комар] выставила сториз из спортзала, где на заднем фоне виднеется Церковь евангельских христиан-баптистов, расположенная в Могилев-Подольске. Это городок на границе Украины и Молдовы через реку Днестр. Спартак также на фото в сториз с ней там. [Он], вероятно, выехал туда на разведку, или для поиска уклоняющихся контактов, или уже для побега", – сообщили в Telegram-канале.

Что интересно, чтобы предотвратить скандал по поводу своего побега Спартак Суббота накануне опубликовал видео, где он занимается в зале и обращается к своему тренеру: "Дмитрий Волк, давай возвращать в форму нас". Вероятно, тренер сейчас живет в Украине, что могло бы отвлечь от псевдопсихотерапевта вопросы насчет его пребывания за границей.

Более того, его месторасположение по данным Instagram все еще в Украине.

В то же время появилось видео с тренировки его жены Елизаветы Комар, которая занималась в дистанционном формате. Об этом свидетельствует скриншот со списком упражнений. В частности, в биографии своего профиля в Instagram она уже отметила, что находится в Барселоне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Спартак Суббота в очередной раз пробил дно. Он снова защищает русский язык и попытался даже отбелить оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!