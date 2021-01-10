Создателя "Ералаша" Грачевского ввели в кому – СМИ

Obozrevatel Люди 11:05, 10.01.2021 Обновлено: 11:48, 10.01.2021

Российского кинорежиссера, создателя "Ералаша" – 71-летнего Бориса Грачевского – ввели в искусственную кому из-за COVID-19. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста медики оценивают как "крайне тяжелое". Однако ПЦР-тест кинорежиссера показал отрицательный результат.

"7 января его подключили к ИВЛ, а за несколько дней до этого перевели в реанимацию. Ранее Грачевского госпитализировали в столице с ковидом. Несмотря на тяжелое состояние, сегодня тест на коронавирус показал отрицательный результат", – писали на канале.

Борис Грачевский в больнице из-за коронавируса.
Instagram Бориса Грачевского

Стоит отметить, что, когда Грачевского перевели в реанимацию, процент поражения его легких составлял 75%. Помимо COVID-19, у артиста также была обнаружена бактериальная инфекция, которая мешает ему справиться с недугом.

К слову, накануне Нового года Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из столичных больниц. Некоторое время состояние артиста улучшалось, однако позже появились данные, что оно остается стабильно тяжелым.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Борис Грачевский женился на 31-летней актрисе и певице Екатерине Белоцерковской. В канун нового 2016 года мужчина преподнес своей избраннице кольцо с бриллиантом и попросил стать его женой.

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