Творця "Єралашу" Грачевського ввели в кому – ЗМІ

Російського кінорежисера, творця "Єралашу" – 71-річного Бориса Грачевського – ввели у штучну кому через COVID-19. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, стан артиста медики оцінюють як "украй важкий". Однак ПЛР-тест кінорежисера показав негативний результат.

"7 січня його під'єднали до ШВЛ, а за кілька днів до цього перевели в реанімацію. Раніше Грачевського госпіталізували в столиці з ковідом. Попри важкий стан, сьогодні тест на коронавірус показав негативний результат", – писали на каналі.

Борис Грачевський у лікарні через коронавірус. Instagram Бориса Грачевського

Варто зазначити, що, коли Грачевського перевели в реанімацію, відсоток ураження його легенів становив 75%. Крім COVID-19, в артиста також виявили бактеріальну інфекцію, яка заважає йому впоратися з недугою.

До речі, напередодні Нового року Бориса Грачевського госпіталізували з коронавірусною інфекцією в одну зі столичних лікарень. Деякий час стан артиста поліпшувався, проте пізніше з'явилися дані, що він залишається стабільно важким.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Борис Грачевський одружився з 31-річною акторкою і співачкою Катериною Білоцерківською. Напередодні нового 2016 року чоловік подарував своїй обраниці перстень із діамантом і попросив стати його дружиною.