Совершенно разные люди! Пять актрис, которых не узнать в первых ролях: они изменились кардинально. Фото

Поклонники привыкли видеть известных актрис ухоженными, в роскошных образах и часто со "сделанной" внешностью, но почти все они в начале карьеры выглядели иначе. Многим из популярных красавиц стилисты, косметологи и визажисты помогли стать иконами моды и секс-символами современности.

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Следует заметить, что даже солидный опыт в изнурительной киноиндустрии и годы не испортили красоту этих звезд. OBOZREVATEL покажет, как выглядели знаменитости в начале карьеры и какими стали на пике своей славы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Приянка Чопра

Индийская модель и актриса дебютировала на экране в 2002 году, когда за ней закрепилась слава "Мисс мира". С годами артистка прониклась атмосферой иностранного кино и стала выглядеть более привычно для фанатов голливудских лент, а не индийских фильмов.

Николь Кидман

Роскошная блондинка, которую мы привыкли видеть на красных дорожках, начала карьеру в кино с фильма "Бандины на велосипедах" 1993 года. Сейчас ее трудно узнать.

Сандра Буллок

Первой серьезной ролью Буллок была картина "Любовный напиток номер 9". Свой образ звезда отыграла отлично, но мало кто мог представить, какой красавицей станет юная актриса.

Зендея

Одна из самых известных молодых актрис современности – Зендея – в подростковом возрасте снялась в танцевальном сериале "Танцевальная лихорадка". За 13 лет она не только построила успешную карьеру, но и выросла невероятной красавицей.

Вайнона Райдер

Американская актриса начинала с небольших ролей в кино в далеких 90-х. Тогда она играла милых персонажей-подростков, а затем в ее фильмографии появились более знаковые проекты.

Недавно OBOZREVATEL рассказал об актерах, ставших заложниками одного образа. В нашу подборку попали Роуэн Аткинсон, Ким Кэттролл, Тоби Магуайр, Сигурни Уивер и Хью Лори. Чтобы узнать подробнее – переходите на ссылку.