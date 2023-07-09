Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали 'заложниками' одного образа. Фото

Вжиться в ту или иную роль – крайне сложная задача, требующая большого профессионализма, но порой случается так, что актеры и актрисы настолько талантливо перевоплощаются в своего персонажа, что становятся с ним буквально одним целым. Так, сколько бы успешных и ярких кинокартин не последовало за той самой "звездной" ролью, зрители навсегда будут ассоциировать артиста именно с тем самым героем.

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Например, вряд ли существует человек, который бы не был знаком с харизматичным мистером Бином. А вот имя актера Роуэна Аткинсона, который и подарил миру этого яркого персонажа, известно далеко не всем. Сегодня OBOZREVATEL предлагает поговорить о талантливых кинематографистах, которые стали заложниками одного образа.

Роуэн Аткинсон

Раз уж мы заговорили о мистере Бине, то с него и начнем. Первый эпизод шоу, рассказывающий о приключениях нелепого и забавного англичанина, вышел на экраны в 1990 году. Комедийные серии собирали у экранов больше 20 млн зрителей. Для Роуэна Аткинсона эта роль стала большим успехом, а вместе с тем настоящим "проклятьем", ведь выйти из образа глуповатого добряка в красном галстуке ему так и не удалось.

Ким Кэттролл

Саманта Джонс стала для фанаток культового сериала "Секс в большом городе" настоящей иконой, гуру в сексуальных делах и просто одной из самых ярких героинь проекта. Несмотря на сложности во взаимоотношениях с главной актрисой Сарой Джессикой Паркер, Ким Кэттролл блестяще справилась с ролью подруги Кэрри Брэдшоу. Помимо сериала, фильмография актрисы насчитывает около ста кино- и телефильмов, а также множество театральных ролей. Однако для публики Кэттролл навсегда осталась сердцеедкой Самантой.

Тоби Магуайр

Карьера Тоби Магуайра началась в 1993 году с фильма "Жизнь этого парня" с Робертом Де Ниро. Тогда юному актеру было всего 18 лет. Однако большого успеха кинокартина знаменитости не принесла, как и многие последующие проекты. А вот настоящая слава обрушилась на Магуайра благодаря культовой супергеройской трилогии "Человек-паук", где он исполнил главную роль. Последняя часть вышла в 2007 году. С тех пор, как бы талантливо актер не играл в других проектах, большинство зрителей называют его Питером Паркером.

Сигурни Уивер

Первый фильм трилогии "Чужой" вышел на экраны в далеком 1979 году, и после его премьеры Сигурни Уивер могла смело называть себя звездой мирового уровня. Роль Эллен Рипли принесла ей немало наград и номинаций, в том числе и на "Оскар". После этого в карьере актрисы были еще десятки успешных кинолент, но переплюнуть собственный успех в культовых фильмах об инопланетных захватчиках она так и не смогла – для большинства Уивер была и остается лейтенантом Рипли. Правда, новое поколение киноманов больше ассоциирует актрису с Грэйс Огустин – главой программы "Аватар" в одноименном культовом фентези.

Хью Лори

В 2004 году Хью Лори предложили сняться в многосерийном ТВ-шоу о докторе-мизантропе Грегори Хаусе. Эта роль помогла британскому актеру проснуться по-настоящему знаменитым. Мировая слава и два "Золотых глобуса", а вместе с ними прямая ассоциация с "доктором Хаусом", от которой Лори не может избавиться по сей день.

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