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Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали "заложниками" одного образа. Фото

Анна Кравчук
Кино
3 минуты
873
Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали 'заложниками' одного образа. Фото

Вжиться в ту или иную роль – крайне сложная задача, требующая большого профессионализма, но порой случается так, что актеры и актрисы настолько талантливо перевоплощаются в своего персонажа, что становятся с ним буквально одним целым. Так, сколько бы успешных и ярких кинокартин не последовало за той самой "звездной" ролью, зрители навсегда будут ассоциировать артиста именно с тем самым героем.

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Например, вряд ли существует человек, который бы не был знаком с харизматичным мистером Бином. А вот имя актера Роуэна Аткинсона, который и подарил миру этого яркого персонажа, известно далеко не всем. Сегодня OBOZREVATEL предлагает поговорить о талантливых кинематографистах, которые стали заложниками одного образа.

Роуэн Аткинсон

Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали "заложниками" одного образа. Фото

Раз уж мы заговорили о мистере Бине, то с него и начнем. Первый эпизод шоу, рассказывающий о приключениях нелепого и забавного англичанина, вышел на экраны в 1990 году. Комедийные серии собирали у экранов больше 20 млн зрителей. Для Роуэна Аткинсона эта роль стала большим успехом, а вместе с тем настоящим "проклятьем", ведь выйти из образа глуповатого добряка в красном галстуке ему так и не удалось.

Ким Кэттролл

Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали "заложниками" одного образа. Фото

Саманта Джонс стала для фанаток культового сериала "Секс в большом городе" настоящей иконой, гуру в сексуальных делах и просто одной из самых ярких героинь проекта. Несмотря на сложности во взаимоотношениях с главной актрисой Сарой Джессикой Паркер, Ким Кэттролл блестяще справилась с ролью подруги Кэрри Брэдшоу. Помимо сериала, фильмография актрисы насчитывает около ста кино- и телефильмов, а также множество театральных ролей. Однако для публики Кэттролл навсегда осталась сердцеедкой Самантой.

Тоби Магуайр

Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали "заложниками" одного образа. Фото

Карьера Тоби Магуайра началась в 1993 году с фильма "Жизнь этого парня" с Робертом Де Ниро. Тогда юному актеру было всего 18 лет. Однако большого успеха кинокартина знаменитости не принесла, как и многие последующие проекты. А вот настоящая слава обрушилась на Магуайра благодаря культовой супергеройской трилогии "Человек-паук", где он исполнил главную роль. Последняя часть вышла в 2007 году. С тех пор, как бы талантливо актер не играл в других проектах, большинство зрителей называют его Питером Паркером.

Сигурни Уивер

Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали "заложниками" одного образа. Фото

Первый фильм трилогии "Чужой" вышел на экраны в далеком 1979 году, и после его премьеры Сигурни Уивер могла смело называть себя звездой мирового уровня. Роль Эллен Рипли принесла ей немало наград и номинаций, в том числе и на "Оскар". После этого в карьере актрисы были еще десятки успешных кинолент, но переплюнуть собственный успех в культовых фильмах об инопланетных захватчиках она так и не смогла – для большинства Уивер была и остается лейтенантом Рипли. Правда, новое поколение киноманов больше ассоциирует актрису с Грэйс Огустин – главой программы "Аватар" в одноименном культовом фентези. 

Хью Лори

Им пророчили большую славу, но… Пять актеров, которые стали "заложниками" одного образа. Фото

В 2004 году Хью Лори предложили сняться в многосерийном ТВ-шоу о докторе-мизантропе Грегори Хаусе. Эта роль помогла британскому актеру проснуться по-настоящему знаменитым. Мировая слава и два "Золотых глобуса", а вместе с ними прямая ассоциация с "доктором Хаусом", от которой Лори не может избавиться по сей день.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились самые популярные и красивые актрисы 80-х и 90- годов. В подборку попали Джулия Робертс, Моника Беллуччи и другие. Все подробности – в нашем материале.

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