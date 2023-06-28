Совершенно разные люди? Как изменились звезды фильма 'Крепкий орешек' спустя 35 лет. Фото тогда и сейчас

Боевик 1988 года "Крепкий орешек" вошел в историю не только благодаря интересному сюжету и динамическим сценам, но из-за талантливой игры актеров. Главные герои запомнились своими яркими образами и получили шанс продолжить успешную карьеру.

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Кто-то из них до сих пор остается востребованными актерами, а другие уже давно не играли значительных ролей. OBOZREVATEL решил напомнить, как выглядели звезды тогда и какими они стали (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Брюс Уиллис

Главный герой кинокартины – Джон МакКлейн – в исполнении Брюса Уиллиса стал для звезды очень важной ролью, а прозвище "крепкий орешек" закрепилось за ним на многие годы. В жизни звезды после фильма произошло много хорошего – успешная карьера, много детей и даже теплые отношения с бывшей женой актеру удалось сохранить. Однако весной 2022 года у него обнаружили афазию – расстройство речи, возникающее вследствие локального поражения коры головного мозга. Уиллису пришлось завершить карьеру в кино. В 68 лет он начал терять память.

Алан Рикман

В боевике он сыграл главу банды Ганса Грубера, признанного одним из лучших антагонистов в мире кино. Рикман стал любимцем зрителей и отличился еще не одной успешной ролью, среди которых и Северус Снейп в "Гарри Поттере". В 2016 году Рикман умер из-за рака, не дождавшись своего 70-летия.

Бонни Беделиа

Красавица Холли МакКлейн в исполнении Беделиа была женой главного героя. Продюсеры заметили талант актрисы и пригласили ее сыграть еще во многих других фильмах и сериалах. Кстати, ее племянник – Маколей Калкин – сыграл главную роль в культовых фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поэтому актерский дар – их семейная черта.

Харт Бокнер

Забавный образ Гарри Эллиса в "Крепком орешке" запомнился многим зрителям. Как и другие звезды боевика, Бокнер продолжил кинокарьеру, но впоследствии решил попробовать себя в роли сценариста и продюсера.

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