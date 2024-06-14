Одесситка Регина Тодоренко, игнорирующая геноцид своего народа, начала исследовать Китай, ведь в "недружественных" странах россиян не ждут. Параллельно она развлекает российских детишек, придумывая для них сказки, в то время как маленькие украинцы лишены счастливого и беззаботного детства из-за страны, где она живет и работает.

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Своими успехами коллаборантка делится в соцсетях, пока ее родную Одессу беспощадно атакуют с воздуха. OBOZ.UA решил рассказать, чем заняты місли экс-украинки, продавшей совесть за кровавые рубли.

В России звезда телевидения теперь бывает гораздо реже. Ее внимание сосредоточено на новом проекте, где бывшая ведущая "Орла и Решки" рассказывает о китайских городах, заводах и т.д.

Пока она исчезает в таких длительных командировках, с детьми Тодоренко остается ее муж Влад Топалов. Раньше поговаривали, что избранник ее бьет, но на публику звезды делают вид счастливой семьи.

Как известно, Тодоренко уже написала и издала одну книгу детских сказок. Недавно она анонсировала и второе издание, которое пишет в перерывах между основными работами.

О заработке в рублях на пропагандистских мероприятиях Регина тоже не забывает. Ее по-прежнему пускают на экраны, хотя в 2022 году ведущая сделала вид, что призывает к миру между россиянами и украинцами.

Тодоренко часто можно увидеть в компании ярых путинистов – Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и тому подобное. С ними бывшая украинка ведет развлекательные программы, продвигает пророссийские нарративы в массы и создает иллюзию "дружбы народов".

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году Тодоренко окончательно отреклась от своего гражданства и получила российский паспорт. Основанием для этого стал ее брак с россиянином.

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