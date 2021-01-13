Сосед принца Гарри заявил, что тот отрастил длинные волосы: в сети показали, как может выглядеть муж Маркл

София Ковнир Люди 11:01, 13.01.2021 Обновлено: 11:42, 13.01.2021

Американский актер Роб Лоу заявил, что принц Гарри кардинально изменил имидж и отрастил длинные волосы, которые завязывает в хвост. По его словам, сейчас знаменитость ведет замкнутый образ жизни.

Так, в новом образе Лоу увидел своего соседа, когда тот ехал за рулем машины. Об этом сообщает издание The Sun (фото можно посмотреть ниже).

Как рассказал кинозвезда, мужчина промелькнул очень быстро и ему показалось, что Гарри отрастил хвост. Его волосы были очень длинными и стянуты сзади.

Согласно источнику, в сети бурно отреагировали на новость о новом имидже принца, а некоторые даже решили воплотить это с помощью фотошопа.

Принц Гарри мог кардинально изменить имидж
The Sun
Принца Гарри представили с длинными волосами
The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

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