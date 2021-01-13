Сосед принца Гарри заявил, что тот отрастил длинные волосы: в сети показали, как может выглядеть муж Маркл
Американский актер Роб Лоу заявил, что принц Гарри кардинально изменил имидж и отрастил длинные волосы, которые завязывает в хвост. По его словам, сейчас знаменитость ведет замкнутый образ жизни.
Так, в новом образе Лоу увидел своего соседа, когда тот ехал за рулем машины. Об этом сообщает издание The Sun (фото можно посмотреть ниже).
Как рассказал кинозвезда, мужчина промелькнул очень быстро и ему показалось, что Гарри отрастил хвост. Его волосы были очень длинными и стянуты сзади.
Согласно источнику, в сети бурно отреагировали на новость о новом имидже принца, а некоторые даже решили воплотить это с помощью фотошопа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.