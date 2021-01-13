Сусід принца Гаррі заявив, що той відростив довге волосся: у мережі показали, який може мати вигляд чоловік Маркл

Софія Ковнір Люди 11:01, 13.01.2021 Оновлено: 11:22, 13.01.2021

Американський актор Роб Лоу заявив, що принц Гаррі кардинально змінив імідж і відростив довге волосся, яке зав'язує в кінський хвіст. За його словами, зараз знаменитість веде замкнутий спосіб життя.

Так, у новому образі Лоу побачив свого сусіда, коли той їхав за кермом машини. Про це повідомляє видання The Sun (фото можна подивитися нижче).

Як розповів кінозірка, чоловік промайнув дуже швидко і йому здалося, що Гаррі відростив хвостик. Його волосся було дуже довгими і стягнуте ззаду.

Відповідно до джерела, у мережі бурхливо відреагували на новину про новий імідж принца, а деякі навіть вирішили втілити це за допомогою фотошопу.

Принц Гаррі міг кардинально змінити імідж
The Sun
Принца Гаррі уявили з довгим волоссям
The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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