'Сосед никуда не денется': Витовская назвала категорию россиян, с кем Зеленскому и украинцам придется общаться

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская, которая во время войны занимается волонтерством, считает, что с определенной категорией россиян и украинцам, и власти придется иметь разговор. Это "маленькая мизерная группа", понимающая масштабы преступлений России в Украине.

В интервью "Суспільному" Витовская отметила, что Россия в роли нашего соседа никуда не денется. Там есть люди, которые понимают, что все будут коллективно нести ответственность за события в Украине, и готовы это принять.

"Давайте честно, сосед никуда не денется, нам нужно будет с кем-то говорить. Мне кажется, что морально честно будет и для нашей власти, и для нас – говорить вот с этими людьми. Но это маленькая мизерная группа. В нацистской Германии тоже были такие люди, которые покушались, протестовали, садились в концлагеря. Они понимают, что все коллективно будут нести ответственность – и они готовы это принять. Они понимают, что они – неотъемлемая часть, но готовы это принять, потому что понимают масштабы преступления", – отметила актриса.

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Витовская осудила россиян, которые до сих пор не желают разобраться во всем, а игнорируют какие-либо источники информации, кроме тех, что навязывают пропаганду.

"Это же не Северная Корея, в России были альтернативные источники информации. Я делаю вывод, что эта зараженность этой пренебрежительностью и имперскостью началась не сейчас, а культивировалась на протяжении всей империи. Все войны начинались на этом фундаменте – "мы кому-то покажем, расскажем, поставим их на место". Мы-мы-мы, мы такие супер, а другие какие-то недолюди", – возмутилась она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирма Витовская предложила взимать репарации с россиян, которые не согласны с политикой президента-агрессора Владимира Путина, но молчат и ничего не делают. Она считает их соучастниками преступления, а бездействие – величайшим грехом.

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