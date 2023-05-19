Сорвали свой счастливый куш? Как выглядят дети самых красивых женщин мира. Фото

Моникой Беллуччи, Брук Шилдс и Айшварией Рай восхищается весь мир. Еще в молодости они покорили своей харизматичностью и неимоверными внешними данными. Когда у них родились дети, поклонники замерли, ведь им было интересно, унаследует ли потомство талант и красоту мам. Отметим, что многие из мировых звезд продают фотографии своих малышей за огромные суммы.

Видео дня

OBOZREVATEL решил вам показать, как выглядят наследники самых красивых женщин планеты. Некоторые из них уже затмили своих родителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брук Шилдс

Американская актриса Брук Шилдс в 1980 году стала самой молодой моделью, которая когда-либо появлялась на обложке глянца Vogue. Но наибольшую известность звезде принесли съемки в фильме "Голубая лагуна". С 2001 года Брук состоит в браке со сценаристом Крисом Хенчи. Они воспитывают две дочери – Рован Франсис и Грир Хаммонд.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса Моника Беллуччи в браке с французским актером Венсаном Касселем родила двух прекрасных дочерей – Деву и Леони. И если вторую девочку семья скрывает от папарацци, то первая наследница стала звездой показов и лицом всемирно изветсных брендов. Сейчас Деве Кассель 18 лет. Она покорила мир своей красотой.

Айшвария Рай

Индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса "Мисс мира–1994" Айшвария Рай в 2007 году вышла замуж за актера Абхишека Баччана. Через четыре года у супругов родилась красотка-дочь Аарадхия. Сейчас девочке 12 лет и она неимоверна похожа на свою маму.

Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая сейчас состоит в браке с Беном Аффлеком, подарила своему бывшему экс-супругу Марку Энтони сына и дочь. Поп-дива родила бывшему возлюбленному 22 февраля 2008 году близнецов – Максимиллиана Дэвида Мюньиса и Эмми Мэрибель Мюньис. В 2023 году наследникам знаменитости исполнилось 15 лет.

Летиция Каста

Французская супермодель, актриса и бывший "ангел" Victoria’s Secret имеет троих детей от двух разных браков. Она родила девочку Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, а также сына Орландо и дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси. Шесть лет назад Летиция вышла замуж за актера Луи Гарреля, который на 6 лет младше ее.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, какие знаменитости крутили романы с женатыми мужчинами. Им удалось завоевать их сердца и подарить любимым детей. В нашу подборку вошла Анджелина Джоли, Аманда Сайфред, Кристен Стюарт и другие.