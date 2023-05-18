Любовь сильнее всего? Бритни Спирс, Анджелина Джоли и другие: пять знаменитостей, которые крутили роман с женатыми

Если ранее роман с женатым мужчиной или замужней женщиной считался грехом, сейчас же все чаще встречаются такие истории. Звезды Голливуда не стесняются меняться возлюбленными, как в украинском шоу-бизнесе сделала Надя Дорофеева и Михаил Кацурин. Интересно, задумывались ли когда-нибудь селебрити о законе бумеранга?

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OBOZREVATEL расскажет, кто из известных женщин в борьбе за любимого наступил на горло собственной совести. Они до конца боролись за свое счастье (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Бритни Спирс

В 2004 году американская певица Бритни Спирс познакомилась с харизматичным танцором Кевином Федерлайном. 23-летнюю артистку не смутило то, что мужчина встречался с актрисой Шар Джексон, которая к тому времени была на 8-м месяце беременности. Через три месяца пара обручилась и спустя еще некоторое время Спирс стала официальной супругой Федерлайна. Сразу после свадьбы знаменитость объявила, что ожидает первенца. После рождения сына она удивила публику еще одной новостью – влюбленные готовились стать родителями во второй раз. После появление на свет еще одного наследника в семейной жизни артистов наступила черная полоса. Селебрити решили развестись.

Анджелина Джоли

Одна из самых красивых женщин современности Анджелина Джоли свела с ума женатого Брэда Питта во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Тогда актер был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и их брак считался самым крепким в Голливуде. Поначалу общественность думала, что романтические отношения Питта и Джоли – это всего лишь pr-ход, чтобы увеличить просмотры киноновинки, но вскоре выяснилось, что звезды и правда влюбились друг в друга. У пары родилось трое детей, еще троих они усыновили.

Наоми Кэмпбелл

Британская супермодель и актриса имела романы со многими известными личностями, такими как Майк Тайсон, Роберт Де Ниро, Флавио Бриаторе. В 2008 году своего суженого она разглядела в российском миллиардере Владиславе Доронине. Бизнесмен в то время был женат и воспитывал с супругой дочь. Но 20 лет жизни с любимой не помешали начать лавстори с красоткой афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Наоми и Владислав посещали светские мероприятия и часто отдыхали за границей.

Аманда Сайфред

Американская киноактриса Аманда Сайфред познакомилась с актером Томасом Садоски в 2015 году. Мужчина уже восемь лет был женат, но встреча с Амандой перевернула всю его жизнь. Звезда развелся с супругой и только после этого официально подтвердил, что встречается с Сайфред. В 2017 году пара сыграла свадьбу. Сейчас они воспитывают двоих детей – дочь Нину (родилась в 2017 году) и сына Томаса (родился в 2020 году).

Кристен Стюарт

На момент своей интрижки с женатым Рупертом Сандерсом, режиссером фильма "Белоснежка и охотник", актриса Кристен Стюарт находилась в отношениях с Робертом Паттинсоном. После того как звезда фильма "Сумерки" узнал об измене, он не размышляя порвал с возлюбленной. К слову, у Стюарт ничего не вышло и с режиссером. Как итог – две разрушенные пары.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие знаменитости прибегали к услугам суррогатных матерей. Сара Джессика Паркер воспитывает девочек-близняшек, а Пэрис Хилтон только в 41 год обзавелась потомством.

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