Соня Плакидюк задумалась о блефаропластике и подтяжках

Украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала, что хорошо относится к пластическим операциям.

"Уже собираю список врачей, к которым обращусь, когда надумаю делать блефаропластику, подтяжки и т.д." – поделилась она с Новым каналом.

По словам фотографа, она готовит запасной аэродром. "Я не очень верю в то, что буду стареть прям красиво, как Мэй Маск (мама Илона Маска, 73-летняя модель и диетолог, работает в модельной сфере уже более 50 лет)" – посмеялась Плакидюк.

"Процедур бояться – в салон не ходить, – отметила эксперт модельного реалити. – Я это делаю с азартом исследователя, допуская вариант того, что что-то пойдет не так. Но это касается любого процесса. Я вообще довольно храбрый пирожок".

Блефаропластика – операция по изменению формы век или разреза глаз. Чаще всего такую

операцию делают, когда из-за нависания верхнего века или мешков под глазами.

Коротко о знаменитости:

Соня Плакидюк – популярный украинских фешн-фотограф. Сотрудничала с такими известными брендами как: Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy. Также снимала таких звезд, как Олю Полякову, Настю Каменских, Тину Кароль, Дашу Астафьеву и многих других. С 2014 года является экспертом проекта "Топ-модель по-украински".

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Соня Плакидюк позировала в откровенном наряде в компании обнаженных мужчин. На знаменитости были колготки в сетку и корсет.