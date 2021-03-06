Солистка 'ВИА Гры' назвала главное условие контракта с Меладзе

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова рассекретила главное условие солисток коллектива с продюсером Константином Меладзе.

По словам Ксении, главное условие работы в "ВИА Гре" – не беременеть и не рожать. Девушка рассказала в интервью программы "СЛАВА+", что у солисток их коллектива не должно быть детей. Она отметила, что никто не будет заставлять делать аборт, однако музыкальная карьера в этой группе может быть окончена.

"Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни – да та же беременность, – то можно прийти и все рассказать ему. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" – рассказала Попова.

К слову, в ноябре 2020 года Константин Меладзе назвал новый состав группы "ВИА Гра". Так, продюсер пригласил двух новых солисток – Ксению Попову, которая уже была знакома украинской публике благодаря шоу Х-фактор и Софию Тарасову (участница российского Голоса). Свое место сохранила Ульяна Синецкая.

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