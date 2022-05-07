Солистка 'Тутси' Мария Вебер пожаловалась на травлю и проклятия за поддержку путиниста Баскова

Солистка популярной в 2000-х годах женской группы "Тутси" Мария Вебер пожаловалась на злостные комментарии от хейтеров. Звезду якобы начали травить и проклинать из-за того, что она поддержала артиста Николая Баскова, который, в свою очередь, пропагандирует геноцид украинцев.

По словам путинистки, она не ела и не спала три дня из-за сообщений, которые ей присылали хейтеры. Такой комментарий раздался в интервью Teleprogramma (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Однако, несмотря на массовую критику антивоенно настроенных пользователей сети, Вебер не осознала, что одобрять войну – плохо.

"Да, меня очень хейтили. Я поддержала Колю Баскова и не отказываюсь от своих слов. Он вообще большой молодец, я прокомментировала его пост, причем даже не словами, а просто смайликом. И на меня посыпался огромный шквал негатива", – рассказала певица.

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К удивлению участницы "Тутси", многим подписчикам стало непонятно, почему мама сына-подростка и известная когда-то песнями о любви и добре артистка, цинично поддержала призывы к убийствам украинских детей, женщин и мужчин, которые опубликовал Басков.

Чтобы оправдать себя, Вебер заявила, что, вероятно, ей писали "боты", а не настоящие люди.

"Проклинали весь мой род, меня, моего сына. "Горы в аду" – это самое нежное пожелание, которое там было, потом до моего ребенка добрались, стали ему писать это все. Я три дня ходила в шоке, не ела, не спала . В общем, очень переживала. Я никогда в жизни не слышала таких слов, чтобы даже вслух можно сказать человеку. Да, позвонили моему директору, там будто меня на поминки звали", – пожаловалась путинистка.

Напомним, что в первый день российско-украинской войны Басков опубликовал скандальный пост со словами: "Россия войны не начинает. Она их заканчивает", после чего нажил себе множество проблем. К примеру, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила певца в международный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, впоследствии подписчики из Украины тоже устроили артисту "сладкую жизнь". Басков пожаловался пропагандистам из Кремля на "массовые атаки с гробами и угрозами".