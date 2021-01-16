Солистка 'НеАнгелов' отожгла на концерте российского рэпера Тимати. Видео

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась с поклонниками видео, на которых повеселилась на концерте популярного российского рэпера Тимати.

Мероприятие прошло в Дубае в Бурдж-Халифе. По словам артистки, она давно хотела побывать на выступлении знаменитости. Об этом Смеюха написала на странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В день своего выступления я побывала на концерте у Тимати! Звезда с многотысячной аудиторией, "пришкольными" текстами и особенной энергетикой. С удовольствием прониклась и потанцевала, спасибо", – написала певица.

Некоторые пользователи сети остались не в восторге и раскритиковали певицу. По их словам, это позор для украинской артистки.

"Позор", "Смотреть и читать противно. Отписываюсь", "Ну ты даешь, Катя. Поинтересуйся отношением этого Тимохи к Украине! Хотя, у вас женщин Родины нет. Где вас любят, там и родина", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Смеюха завела новые отношения и показала поклонникам фото с бойфрендом.