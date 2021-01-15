Вика из "НеАнгелов" завела новые отношения и показала фото

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха завела новые отношения и показала поклонникам фото с бойфрендом.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что очень счастлива. Она опубликовала снимок с мужчиной из рабочей поездки в Дубай (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне нравится, когда все происходит именно так. Когда близкий человек может быть рядом – подбадривать перед выступлением, сделать горячий чай и помассировать плечи после концерта. Когда, проснувшись, первым делом я вижу теплый взгляд, и уже после – фантастический обзор курорта из окон своего номера", – написала Смеюха.

Певица добавила, что сейчас как никогда понимает, что в отношениях намного важнее смотреть в одном направлении, а не друг на друга.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.