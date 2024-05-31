Солистка KAZKA Александра Зарицкая отменила свадьбу, которая должна была состояться в июне 2024 года

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и ее жених-музыкант Павел Тараненко не будут играть свадьбу в июне 2024 года, как планировали ранее. Артистка решила, что устроить такой праздник, который ей бы понравился, сможет только после победы Украины над российскими захватчиками.

По этой же причине влюбленные до сих пор не узаконили свои отношения. Об этом Александра Зарицкая рассказала "Люкс ФМ".

"Свадьба будет. Не волнуйтесь. Есть более важные сейчас дела. Я больше пытаюсь помогать армии и выступать для военных. Это моя основная цель, на которую я трачу больше всего средств. И мы решили, что отпразднуем свадьбу после войны", – успокоила фанатов звезда.

Певица объяснила, что во время войны не сможет устроить такое празднование, о котором мечтала всю жизнь. Артистка планировала пышную церемонию с сотнями гостей, которые два дня будут радоваться за новоиспеченных супругов.

"Для меня свадьба – как для такого вот странного, очень яркого человека – это два дня, 350 человек, масштаб не в деньгах, а в душе. Когда твоя душа спокойна, и ты просто наслаждаешься максимально тем, что эти два дня только для вас, и это праздник любви. А сейчас я понимаю, что у меня нет ни одного дня, когда я не плачу", – рассказала Зарицкая.

Она подчеркнула, что не смогла бы отпраздновать свадьбу, зная, что в это время бомбят ее родной Харьков. Однако и тихая помолвка в окружении близких – тоже не для солистки популярной группы. Поэтому она ждет мира, чтобы узаконить отношения.

С женихом звезда начала встречаться еще в 2021 году. Война и расстояние только укрепили их отношения. Певица не раз рассказывала, что видит с избранником будущее. Павел Тараненко переехал жить к звезде в дом под Киевом за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

Как писал OBOZ.UA, впервые солистка группы KAZKA рассказала о том, что выходит замуж в мае 2023 года. По ее словам, возлюбленный сделал предложение раньше, однако Зарицкая решила сообщить о новости по случаю выхода новой песни. Артистка также показала обручальное кольцо. Детальнее – в нашем материале.

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