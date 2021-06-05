Солистка Go_А снялась для украинского Vogue и показала эффектные образы
Солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко снялась в стильной фотосъемке для модного издания Vogue. Звезда предстала в кадре в одежде украинских брендов.
На снимках видно, что Павленко преобразилась в эффектные наряды, которые не только показали ее оригинальную натуру, но и женственность. Так, в первом образе артистка примерила длинное красное платье с украшениями на юбке, черным ажурным корсетом и маску. Дополнили стиль обувь на высокой деревянной подошве от Polina Veller. Подчеркнул оригинальный образ макияж – черно-красные стрелки с акцентом на висках.
Во втором образе Павленко показала свою женственность, облачившись в черное платье от бренда Finch с объемными рукавами. Визажисты на этот раз сделали легкий макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах.
Третий образ солистки Go_A состоял из белоснежного костюма от бренда DSHUS. А в качестве обуви выбрали House Martin Shoes. Акцентировать внимание на яркий образ певицы стилисты решили с помощью пышной прически и необычного макияжа в виде белой линии на лице.
Коротко о знаменитостях:
Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.
В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Екатерина Павленко рассказала, что зеленую шубу с ее образа на Евровидении 2021 планируют забрать в музей конкурса в Стокгольме, где хранится сценический костюм Верки Сердючки. На данный момент элемент одежды отдали в костюмерную телеканала СТБ.
Также стало известно, что солистка Go_A получила престижную награду. Ее наградили званием "Женщина III тысячелетия".
Кроме того, песня Gо_A "Шум" заняла первое место в мировом рейтинге Spotify. Так, сингл обошел по популярности победителей Евровидения Måneskin с песней Zitti e buoni