Шубу солистки Go_А из Евровидения 2021 могут выставить в музее конкурса

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая приняла участие в Евровидении 2021, рассказала, что зеленую шубу с ее образа планируют забрать в музей конкурса в Стокгольме, где хранится сценический костюм Верки Сердючки. На данный момент элемент одежды отдали в костюмерную телеканала СТБ.

Об этом Павленко сообщила в интервью изданию Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как стало известно, шубу разработали с помощью отсылки к первому варианту песни, в которой были слова: "У нашого шума зеленая шуба".

По словам солистки группы, зеленая шуба – определенный символ весны. По сюжету песни, бог леса Шум одевает эту шубу, чтобы люди пошли за ним.

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"Сама шуба символизирует приход весны – ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье – это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Олександром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу", – рассказала певица.

Стоит отметить, что образы Gо_А для Евровидения 2021 создавал известный стилист Дмитрий Курята. По словам дизайнера, он вдохновлялся первым вариантом песни.

"Мне запал в голове первый вариант, который всем известен и не адаптирован к формату Евровидения ("А в нашого шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали"). Мне понравилась энергетика песни. И хотя текст песни изменился, пропустить шикарный образ "порвем зеленую шубу" я не мог. Поэтому шубы в тексте нет, а у нас она есть", – сообщил в одном из интервью Курята.

Напомним, ранее солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко получила престижную всеукраинскую награду "Женщина III тысячелетия". Ее выступление на Евровидении 2021 стало для многих настоящим открытием и важной миссией, с которой артистка достойно сумела справиться.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после выступления на Евровидении песня украинской группы Go_A "Шум" заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов iTunes и Apple Music.