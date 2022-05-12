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Солистка Go_A объяснила, почему Kalush Orchestra не может говорить об "Азовстали" на сцене Евровидения

Макс Карпенко
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Солистка Go_A объяснила, почему Kalush Orchestra не может говорить об 'Азовстали' на сцене Евровидения

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко объяснила, что представители Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra не могут со сцены конкурса призывать к деблокаде Мариуполя и рассказать об "Азовстали", потому что аудитории такие призывы не интересны. Она также напомнила, что при политических заявлениях организаторы могут дисквалифицировать конкурсанта и наложить штраф.

"Самое обеденное здесь даже не дисквалификация и штраф, а то что это не та аудитория. Там всем это по барабану. У людей праздник", – написала Павленко в комментарии под сообщением на странице львовского рэпера Otoy (Вячеслав Дрофа) в Instagram, в котором он призвал Kalush не молчать об "Азовстали".

В своем сообщении Дрофа, брат которого считается пропавшим без вести на "Азовстали", призывает конкурсантов от Украины вспомнить о Мариуполе на сцене Евровидения.

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"Требуйте от группы Kalush упоминания о требовании процедуры экстракции и спасения всех защитников, раненых "Азовстали". Представители группы будут говорить, что какие-либо высказывания невозможны из-за правил конкурса, но можем ли мы допустить хотя бы мнение, что кто-нибудь из представителей конкурса будет против высказывания группы в борьбе за жизнь украинских воинов?", – написал рэпер.

Рэпер из Львова Otoy призвал Kalush Orchestra рассказать об "Азовстали" на сцене Евровидения.
Рэпер из Львова Otoy призвал Kalush Orchestra рассказать об "Азовстали" на сцене Евровидения.

Впрочем, некоторые комментаторы убеждены, что дисквалификация с конкурса не является весомой причиной молчать о Мариуполе.

Солистка Go_A объяснила, почему Kalush Orchestra не может говорить об "Азовстали" на сцене Евровидения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения-2022 в Турине с песней Stefania под номером 6 и сорвали бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене и зарядил зрителей положительной энергетикой.

Где и когда смотреть финал песенного конкурса, а также проголосовать за своего фаворита – узнайте в материале.