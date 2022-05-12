Солистка Go_A объяснила, почему Kalush Orchestra не может говорить об "Азовстали" на сцене Евровидения.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко объяснила, что представители Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra не могут со сцены конкурса призывать к деблокаде Мариуполя и рассказать об "Азовстали", потому что аудитории такие призывы не интересны. Она также напомнила, что при политических заявлениях организаторы могут дисквалифицировать конкурсанта и наложить штраф.

"Самое обеденное здесь даже не дисквалификация и штраф, а то что это не та аудитория. Там всем это по барабану. У людей праздник", – написала Павленко в комментарии под сообщением на странице львовского рэпера Otoy (Вячеслав Дрофа) в Instagram, в котором он призвал Kalush не молчать об "Азовстали".

В своем сообщении Дрофа, брат которого считается пропавшим без вести на "Азовстали", призывает конкурсантов от Украины вспомнить о Мариуполе на сцене Евровидения.

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"Требуйте от группы Kalush упоминания о требовании процедуры экстракции и спасения всех защитников, раненых "Азовстали". Представители группы будут говорить, что какие-либо высказывания невозможны из-за правил конкурса, но можем ли мы допустить хотя бы мнение, что кто-нибудь из представителей конкурса будет против высказывания группы в борьбе за жизнь украинских воинов?", – написал рэпер.

Впрочем, некоторые комментаторы убеждены, что дисквалификация с конкурса не является весомой причиной молчать о Мариуполе.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения-2022 в Турине с песней Stefania под номером 6 и сорвали бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене и зарядил зрителей положительной энергетикой.

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