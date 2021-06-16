Солистка Go_A назвала причину, почему Украине не дали первое место на Евровидении 2021

Солистка популярной украинской группы Go_A Екатерина Павленко призналась, что реакция европейских зрителей на их выступление в рамках международного песенного конкурса Евровидение 2021 была даже "мощнее, чем у итальянцев". Однако первое место коллективу могли не дать из-за политических соображений.

Об этом Екатерина Павленко рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL. По словам артистки, все участники Go_A чувствовали колоссальную поддержку зрителей. Их концертный номер также очень высоко оценили букмекеры.

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"Мы слушали итальянцев в зале – это было очень сильное выступление, но на Go_A реакция была гораздо мощнее, – признается солистка группы. – Три минуты не могли успокоить трибуны после нашего выступления – все шоу сместилось по таймингу. Это было просто нереально! Чувствовали максимальную поддержку зрителей".

Павленко утверждает, что конкурсанты из других стран подходили к ним и желали успеха. Многие искренне верили, что украинцы в этом году снова станут победителями.

"Все участники говорили нам: "Ребята, вы – победители". К тому же после первых репетиций Go_A резко взлетела в рейтингах букмекеров – группу поставили на первое место по голосованию пресс-зоны. Когда мы выходили петь, все выбегали, чтобы послушать, – отмечает певица. – Но мы подозревали, что первое место нам могут банально не дать из-за определенных политических штук. Просто поставили себе цель – максимально запомниться, и мы этого достигли".

Коротко о группе:

Go_A – популярная украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года выпустили дебютный альбом "Иди на звук". В том же году Go_A победила в конкурсе The Best Track in Ukraine, а песня "Веснянка" попала на волны Kiss FM, где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance".

Напомним, солистка Go_A Екатерина Павленко в интервью OBOZREVATEL рассказала, в чем секрет популярности песни SHUM, что помешало группе победить в международном песенном конкурсе и насколько они успешны в финансовом плане.