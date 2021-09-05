Солист ТНМК Фагот признался, что у него был роман с партнершей по 'Танцях з зірками'

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) принял участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Его партнером стала Екатерина Тришина, с которой 12 лет назад у него были романтические отношения.

Пара станцевала под песню "Кішка" украинской рок-группы "Океан Эльзы". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

12 лет назад Фагот уже участвовал в "Танцах со звездами". Как признался артист, тогда у него были романтические отношения с его партнершей Екатериной Тришиной.

"Я не скрываю того, что нас с Катей многое объединяет", – отметил знаменитость.

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К слову, Фагот вернулся на паркет ради своего 11-летнего сына. Своим участием в "Танцах со звездами" певец хочет научить сына: "Делай, работай и у тебя все получится".

Коротко о знаменитости:

Олег Михайлюта (Фагот) – украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Олег Михайлюта (Фагот) продолжает удивлять публику снимками, на которых появляется в обнаженном виде. На этот раз он сидел на траве с закрытыми глазами и наслаждался моментом.