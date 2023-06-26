Солист One Republic заявил, что хочет выступить в РФ, но после реакции фанов передумал

Солист известной американской группы One Republic Райан Теддер удивил поклонников заявлением, что после войны он хочет выступить в Российской Федерации. Судя по всему, музыкант не считает вторжение России в Украину преступлением, ведь называет граждан соседнего государства замечательными людьми. Далеко не всем понравились рассуждения 44-летнего артиста, потому он решил быстро удалить пост, чтобы смыть с себя позор.

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Публикацию Теддер разместил в Twitter. Фолловеры накинулись на знаменитость, заявляя, что кремлевский режим убивает ни в чем не повинных людей, а он поддерживает теракты президента России. После удаленной публикации, исполнитель выразил желание больше не пользоваться социальной сетью и пожаловался на травлю (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы надеемся, что когда весь этот хаос утихнет, мы сможем сыграть концерт для россиян снова – мы были вынуждены отменить наши последние несколько концертов в прошлом году. Люди там всегда были замечательными, политика и война – это плохо", – выдал селебрити.

Спустя несколько часов после своего пророссийского высказывания, мужчина заявил – он не зависит от мнений людей и будет делать так, как считает нужным. В комментариях снова развязалась дискуссия.

"Причина, почему я ушел из Twitter много лет назад... Независимо от вашего мнения или утверждения – половина людей ненавидит это, половина любит это. Пока", – резко написал вокалист. К слову, на своей странице он постил информацию о "мятеже" Пригожина, явно сочувствуя россиянам.

"Вот почему я избегаю высказывать здесь свое мнение, мне не нужен негатив и токсичность", "Это твой выбор, увидимся", "О, значит, люди не имеют права высказывать собственное мнение, которое может отличаться от вашего? Это ваше определение ненависти? Если кто-то не с вами, он автоматически против вас? Не знала, что вы такой мягкий. Пока", "Можешь не возвращаться, клоун", "Скатертью дорога, любитель россиян", – читаем под твитом Райана.

Напомним, немного ранее OBOZREVATEL писал, что певица Наргиз высмеяла артистов-путинистов, которые едут за границу давать концерты. Вокалистка четко дала понять, что россиян не ждут за рубежом и их считают изгоями во всем мире.

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