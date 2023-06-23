'Медом помазано': певица Наргиз 'уничтожила' артистов-путинистов, дающих концерты за границей, и поддержала Украину

Популярная узбекская певица Наргиз, которая долгое время работала в РФ, но в феврале 2022 года открыто осудила полномасштабное вторжение, поставила артистов-путинистов на место. Она нецензурно высказалась в адрес исполнительницы Ирины Дубцовой, а также обратилась ко всем "народным любимчикам" российской эстрады, с которыми когда-то работала.

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52-летняя вокалистка в своем Telegram-канале четко дала понять приверженцам кремлевского режима, что их не ждут с концертами за рубежом страны-агрессора. Она подчеркнула, что с их политическими взглядами, они могут ездить только на фронт, развлекать оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чего вы все всполошились после моего поста? Повторюсь еще раз: поезжайте и поддерживайте своими песнями своих солдатиков-оккупантов. На Донбасс или в Бахмут. Чего вы все претесь в Ташкент, я не понимаю? К нам, к чуркам, к зверям, как вы еще нас называете? Не надо к нам сюда ехать. И еще, мне прислали смс о том, что Наргиз обозвала Дубцову швалью... Но я подразумевала не только ее, но и всех остальных тех, которые прутся сюда бесконечно. Которым медом помазано", – не сдержала своих эмоций звезда.

Под роликом знаменитости ее фанаты оставили множество комментариев: "Спасибо за поддержку. Это вдохновляет", "Наргиз, спасибо огромное за поддержку Украины. А эти тащатся в Узбекистан за деньгами", "Все бы такими были в Узбекистане. Горжусь землячкой", "Надеюсь, что скоро эти негодяи нигде, кроме как у себя на родине, выступать не смогут", "Вы не представляете, как у россиян полыхает после вашего поста".

К слову, Наргиз также обвинили в том, что после размещение публикации с Дубцовой, она удалила ее, ведь побоялась огласки в сети. На что артистка ответила: "Еще журналисты написали, о том, что я опубликовала этот пост, а потом удалила. Так вот, этот пост до сих пор есть. Слава Украине!".

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