Солист Måneskin Дамиано Давид в свой день рождения выбрил на затылке логотип GUCCI. Фото

Фронтмен популярной итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид сегодня, 8 января, празднует свое 24-летие. Музыкант поделился снимками с празднования дня рождения, на которых нельзя не обратить внимания на его новую прическу – выбритый на затылке логотип люксового итальянского дома моды GUCCI.

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Неожиданную смену имиджа фанаты артиста встретили позитивно. В комментариях под соответствующим постом в Instagram они пишут, что Дамиано довольно органично смотрится в таком эпатажном стиле. Впрочем, определенный процент юзеров отмечает, что в прежнем образе исполнителю было лучше.

Отметим, незадолго до этого лидер Måneskin избавился от своей длинной шевелюры, что стало для многих поклонников настоящим шоком. Впрочем, теперь новой весьма провоцирующей прическе они удивились уже не так сильно.

"B-Day boy! +24 для меня... 90-е – это новые 20-е", – подписал серию снимков в винтажном стиле Давид.

Теперь на затылке звезды красуется узнаваемый логотип GUCCI, а по бокам от него идут две выбритые полосы.

Всего за час после публикации (на момент написания новости) под постом певца собралось больше полумиллиона лайков, а также около 3 тысяч комментариев. Фолловеры поздравляют кумира с днем рождения.

Как писал OBOZREVATEL, американский актер Роберт Дауни младший не так давно ошарашил фанатов неожиданной сменой имиджа – он побрился налысо. А на днях звезда супергеройских фильмов Marvel выступал в Лос-Анджелесе на третьем ежегодном благотворительном концерте Metallica. Снимки с мероприятия облетели сеть, а интернет-пользователи под ними пишут, что не узнали своего кумира из-за его новой прически – его спутали с Брюсом Уиллисом.

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